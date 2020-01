PlatinumGames komt met meerdere aankondigingen in 2020

De belofte van PlatinumGames: ”Bringing smiles to everyone”, moet wat gaan beloven. De studio, onder andere bekend van Bayonetta 1, 2 en binnenkort 3, laat weten dat zij meerdere aankondigingen voor de fans hebben. Al die aankondigingen zullen dit jaar nog plaats gaan vinden en sommigen zullen het volledige daglicht gaan zien.

PlatinumGames werkt momenteel al aan Babylon’s Fall en Bayonetta 3. De studio belooft überhaupt al meer aandacht te schenken aan die twee titels, maar zal ook met meerdere grote aankondigingen gaan komen. Studio president Kenichi Sato en studiohoofd Atsushi Inaba hebben beiden gesproken over de plannen voor 2020. Sato zegt dat gamers over de hele wereld tijdens de Tokyo Olympics 2020 al hun ogen op Japan gericht zullen hebben en dat ze hier goed gebruik van zullen gaan maken. Er zullen niet alleen grote aankondigingen komen, er zijn ook nog wat kleinere projecten in development en die zullen dit jaar ook het licht zien met misschien zelfs een launch of in ieder geval lanceerdata.

Bayonetta 3 zou eerst in 2019 verschijnen, dat is helaas niet gebeurd, maar de studio laat weten dat ze blijven roeien naar een naadloze ervaring voor fans. Wel kwam PlatinumGames in 2019 met Astral Chain, een game die ook bij ons goed werd ontvangen en genomineerd was voor een aantal awards.

Dus, fans van PlatinumGames, zet jullie schrap voor een sterk jaar voor gaming. Buiten dit alles komt de next-gen gaming consoles er toch echt aan, hoe zet jij je schrap? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!