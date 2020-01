Playerunknown’s Battlegrounds realistischer dan ooit

De meest populaire Battle Royale game, Playerunknown’s Battlegrounds, wordt met de nieuwe patch notes realistischer dan ooit. De oorlog game was al aardig realistisch, daar stond het om bekend. Maar met de nieuwste aanpassingen wordt het spel nog mooier en prettiger om te spelen.

Een echte Battle Royale is Playerunknown’s Battlegrounds, spawn met honderd andere spelers van over de hele wereld in één van de maps en zorg dat je als laatste overblijft. Win de Chicken Dinner op jouw eigen manier. Speel je liever stiekem en geruisloos, dan blijf je ver van alle murder hotspots tot je bij de laatste tien zit. Zorg dat je ongezien blijft en laat andere spelers het vuile werk voor je oplossen tot je misschien maar één speler hoeft om te leggen. Je kan ook voor de andere kant gaan. Drop in een druk bezocht gebied, grijp de loot die je kan vinden en ga op een heuse murder-spree en eindig de game met tien-plus kills. Speel solo of met teammates om de beste te worden in deze pittige Battle Royale.

Waar bij veel games het je makkelijk gemaakt wordt met hit markers, is Playerunknown’s Battlegrounds voor de grote mensen. Geen hit markers, bullet drops en strategie zijn de ingrediënten van een moeilijker spel. Toch maakt PUBG het ons iets makkelijker door de patch notes. Je kan vanaf nu zien waar je een speler raakt door bloed spetters! Het is makkelijker voor ons én het blijft realistisch. Schiet op een speler en de bloed spetters zullen je laten zien waar een speler geraakt is en hoe erg. Ook zal de speler bloed achterlaten op de plek waar hij is geraakt. Ook zal een headshot duidelijk zichtbaar zijn en zal het bloed makkelijk te onderscheiden zijn in alle kleuren, mocht je met de kleurenblind optie spelen.

Altijd al een favoriet wapen gehad? Je kan nu in de Mastery tab je favoriete wapen aangeven. Deze zal zichtbaar zijn op je online profiel. Het gaat dus niet automatisch om het wapen waar je misschien de meest kip etentjes mee hebt gehaald of waar je altijd de meeste kills mee pakt. Nee, je mag zelf aangeven welk wapen je fijn vindt.

Voor alle puntjes kijk je op de website van Playerunknown’s Battlegrounds.