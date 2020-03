Playstation 5 nieuws oorspronkelijk gepland voor GDC

Later vandaag zal Mark Cerny de architectuur van de Playstation 5 verder uitlichten. Hij zal uitleggen hoe het in elkaar steekt en waarom dit belangrijk is voor de toekomst van gaming. De aankondiging van dit nieuws was opmerkelijk.

Waar Microsoft recentelijk een reeks aan nieuwe informatie onthulde over de Xbox Series X volgt Sony de dag erna met een aankondiging. We weten uit het verleden dat Sony de concurrentie meestal afwacht om een fel antwoord te geven. Toch is dat blijkbaar niet het geval deze keer. De aankondiging van 17:00 vandaag was oorspronkelijk gepland tijdens GDC. Deze zou eigenlijk deze week plaatsvinden, maar is afgelast door het coronovirus.

Het Japanse Playstation account bevestigde dit in een antwoord op Twitter. De reactie is reeds verwijderd, maar dit stond er in:

“This video contains a session scheduled for GDC scheduled to be held in the United States.”

Hier uit kunnen we opmaken dat Sony hun vooraf gepland rooster nog steeds wilt aanhouden. Ook gezien de omstandigheden gaat de aankondiging gewoon door, dus zonder GDC. Veel fans vrezen voor een uitgestelde Playstation 5 gezien eerdere berichtgevingen en de huidige situatie. Of hier later vandaag ook meer informatie over beschikbaar wordt gesteld is nog niet duidelijk.

Om 17:00 vertelt Mark Cerny ons in ieder geval meer over de Playstation 5. Je kunt het volgen via Playstation Blog.