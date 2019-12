Playstation Now voegt 3 top-titels toe in januari 2020

Het nieuwe decennia gaat goed van start in 2020. Sony gaat de Playstation Now bibliotheek aanvullen met drie waanzinnige titels. Net als voorgaande top-hits zijn deze maar tijdelijk beschikbaar in de on-demand dienst van Playstation.

Vanaf 2 januari mogen Playstation Now spelers aan de slag met Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy en Overcooked! 2. Spelers kunnen deze titels zoals downloaden als streamen, aangezien het stuk voor stuk Playstation 4 games zijn. Zowel Horizon Zero Dawn als Uncharted: The Lost Legacy zijn speelbaar tot 7 april 2020. Beide titels verdwijnen dan weer van de dienst. Overcooked! 2 heeft geen vervaldatum. De Playstation exclusive titels hebben wij zoals gewoonlijk al grijs gespeeld om er een gegrond oordeel over te vellen. Horizon kreeg van ons maar liefst een 10. De zeer perfect uitgewerkte game van Nederlandse bodem verdient alle aandacht die het maar kan krijgen. The Lost Legacy scoorde een 9 voor een mooie voortborduring op de Uncharted-franchise.

Let op, want Persona 5 en Middle-Earth: Shadow of War verdwijnen 2 februari alweer van de dienst. PUBG is nog aanwezig tot 3 maart.

Eerder dit jaar, in oktober, daalde de prijs van Playstatin Now fors. Van honderd piek in een jaar naar €59,99 voor een jaar, of een tientje per maand in plaats van 15 euro. Hierdoor werd de dienst ineens een stuk interessanter dan ooit. Daarbij voegt Sony iedere maand gloednieuwe titels toe aan de al erg indrukwekkende line-up. Spelers kunnen meer dan 300 Playstation 4 en Playstation 2 downloaden om in oorspronkelijke resolutie te spelen. Meer dan 700 Playstation 2, Playstation 3 en Playstation 4 titels kunnen on-demand gestreamd worden op een Playstation 4 console of PC. Indien je op PC wilt spelen heb je ook een DualShock 4 controller nodig.

Ben jij al aan de slag gegaan met Playstation Now? Laat ons dan weten welke titels jij momenteel aan het doorgronden bent! Oude klassiekers van voorgaande Playstation consoles, of toch iets nieuwers?