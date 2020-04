Maart is voorbij, maar helaas moeten we nog een aantal dagen wachten tot we aan de slag mogen met de Playstation Plus games voor april 2020. Een sterke line-up in april, met zelf één van de beste Playstation 4 titels, als je het mij vraagt.

7 april worden de nieuwe titels toegevoegd aan de Playstation Plus line-up. Deze kan je vervolgens de gehele maand toevoegen aan je bibliotheek en vervolgens downloaden wanneer je de game wilt spelen. Tenminste, zolang je lid bent van Playstation Plus. In april krijgen we toegang tot de volgende Playstation 4 games:

Let op, want de games van maart zijn na 7 april niet meer kosteloos toe te voegen aan je bibliotheek. De volgende games verdwijnen uit de Playstation Plus line-up in april:

Met welke game ga jij aan de slag vanaf volgende week? Racen in Dirt Rally 2.0, of toch nog even op avontuur met Uncharted 4? De Nathan Drake Collection is onlangs gratis geweest, dus je kan je verhaal van Nathan Drake kosteloos vervolgen. Als je ze nog niet eerder hebt gespeeld tenminste. Wij waren zeer te spreken over Uncharted 4. We gaven de game een 10! Je kunt hier onze volledige review terug lezen.