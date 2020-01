Prijsvraag: Vrijkaartjes en goodies voor Bad Boys For Life

Deze week draait Bad Boys For Life in de bioscoop en om de terugkomst van onder andere Will Smith te vieren in deze fantastische filmreeks geven wij een aantal toffe prijzenpakketten weg! Kan jij net als ons niet wachten om deze film te gaan bekijken?

Will Smith en Martin Lawrence zijn terug als de Bad Boys. Het vervolg op de films uit 1995 en 2003 maken de mannen klaar voor nog één laatste klus. Zoals vertrouwd mogen we complete meningsverschillen, over de top actie en boordevol humor verwachten van deze twee agenten. Samen met het elite team van de politie uit Miami nemen ze het op tegen het drugskartel en hun leider Armando Armas.

Wat gaan we weggeven?

Twee vrijkaartjes voor de film in de bioscoop (3x)

Pet (3x)

Sporttas (3x)

We gaan dus drie pakketten weggeven waarvan ieder pakket beschikt over twee vrijkaartjes voor jou en voor iemand anders, een pet en een sporttas.

Hoe doe je mee?

Laat hier beneden of op het bijbehorende facebook bericht een reactie achter met daarin jouw favoriete scene uit voorgaande Bad Boys films.

Bad Boys For Life draait vanaf 23 januari officieel in de bioscoop. Je kunt tot dinsdag 28 januari 12:00 mee doen met deze prijsvraag. Wij zullen vervolgens de winnaars bekend maken in deze prijsvraag, bovenaan in ditzelfde bericht). Zorg er dus voor dat je 29 januari even terugkomt om te kijken of je in de prijzen bent gevallen.

Wil je je alvast helemaal voorbereiden en in de stemming komen? Via de officiële website van de film kan je je eigen foto omtoveren met een Bad Boys tintje. Laat ons weten wat jouw favoriete Bad Boys scene is en wie weet mag jij samen met een vriend of vriendin samen naar de film met een gloednieuwe sporttas en pet. Bad Boys For Life!