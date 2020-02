Prijsvraag: vrijkaartjes en goodies voor Sonic!

Sonic, de snelheidsduivel in de vorm van een blauwe egel met blitse sneakers is al sinds de vorige eeuw een van de meest bekende videogame-iconen ter wereld. Binnenkort verschijnt Sonic ook op het witte doek! En het mooiste nieuws is dat jij er gratis naar toe kunt gaan!

Om de release van Sonic in de bioscoop te vieren gaan we wederom een mooi pakketje samenstellen. We gaan er deze keer twee weggeven. Daarnaast kan je met de razendsnelle en lichtgevende shoeclip binnen no-time de zaal binnenstormen zodat je geen seconde van de voorstelling hoeft te missen.

Sonic zal ongetwijfeld sterk gebaseerd zijn op de videogame reeks van Sonic. In de film nemen Sonic en zijn beste vriend Tom het op tegen de schurk, beter bekend als Dr. Robotnik (gespeeld door Jim Carrey). Na enige uitstel door veel kritiek op het uiterlijk van de blauwe snelheidsegel mogen we vanaf 13 februari eindelijk aanschouwen hoe ze korte metten maken met Doctor Eggman!

Wat gaan we weggeven?

Twee vrijkaartjes voor de film in de bioscoop (2x)

Shaker (2x)

Frisbee (2x)

Lichtgevende shoeclip (2x)

Hoe doe je mee aan de prijsvraag?

Like intheGame.nl op facebook!

Geef hier beneden, of bij het bijbehorende facebook bericht antwoord op de volgende vraag: Wat is jouw favoriete Sonic game en waarom?

Je kan tot maandag 17 februari 18:00 mee doen met deze prijsvraag. Vervolgens maken wij de winnaars bekend in dit bericht en via facebook! Zorg er dus voor dat je volgende week even terug komt om te kijken of je in de prijzen bent gevallen. Wil je alvast even in de stemming komen? Check hier beneden dan alvast de trailer!

Doe snel mee met onze nieuwste prijsvraag en laat ons vandaag nog weten wat jouw favoriete blauwe egel game is. De oude vertrouwde Dreamcast games of toch Sonic Adventure op de Gamecube? Het oude vertrouwde in een nieuw jasje in Mania? Of toch de meer modernere variant in Sonic Forces?