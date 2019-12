Prijsvraag: Win 3 grote gamepaketten met games en goodies!

Het einde van het jaar nadert en aangezien we iets te laat waren met onze kerstpaketten actie, maken we er een eindejaarsactie van! Het idee blijft onveranderd, want we geven wederom 3 grote pakketten, gevuld met games en goodies weg!

Het was een fantastisch gamejaar en hoe kunnen we dit beter vieren dan met een grote prijsvraag? Met een spannend jaar voor de boeg beloofd 2020 zeker een schitterend jaar te worden. Hoe kan je dat jaar nou het beste beginnen? Door één van onze gamepaketten te winnen natuurlijk! Lees snel wat we dit jaar weggeven in onze prijsvraag:

De hoofdprijs

De Tweede Prijs

Nioh PS4

Robinson The Journey PS4

World of Warriors PS4

Dissidia Final Fantasy NT PS4

Left Alive PS4

Batlefield V Xbox One

Man of Medan Xbox One

European Truck Racing PC

Killjoys Season 3

Chicago Fire Season 7

The Elder Scrolls Blades Totebag

Rage 2 steelcase + waaier

Wolfenstein Youngblood poster

The Division 2 pet, muismat, poster, shirt

Uncharted The Lost Legacy pet

Soul Calibur goodie

De Derde prijs

V Rally 4 PS4

Monster Energy Supercross the Videogame 2 Ps4

Robinson The Journey PS4

World of Warriors PS4

Final Fantasy XIV Stormblood PC

Fallout 76 steelcase + pins

The Elder Scrolls Blades Totebag

Fallout 4 soundtrack

Wolfenstein Youngblood poster

Uncharted the Lost Legacy pet

The Crew 2 pet

Dragon Quest Builders 2 magneten

Soul Calibur 6 goodie

Kingdom Hearts 3 keychain + buttons

Nintendo Labo Etui

Mario Kart magneten

Luigi’s Mansion 3 keychain

Super Smash Bros Ultimate pin

Pokémon Sword en Shield notitieboek

Scorpion Final Season

NCIS Season 15

Elementary Season 6

Troostprijsjes

Voor een aantal creatieve inzendingen die het niet is gelukt om een van bovenstaande prijzen te winnen hebben we een aantal troostprijsjes klaar staan. De inhoud is een verrassing!

Hoe doe je mee?

Deelnemen is heel eenvoudig! Het enige wat je hoeft te doen is ons te laten weten hoe jij denkt dat jouw favoriete game personage de feestdagen doorbrengt. Dit kan je op verschillende manieren doen. Denk bijvoorbeeld aan een verhaal, een gedicht, tekening, muurschildering en ga zo maar door. De invulling laten we aan jou over! Alle inzendingen tot 31 januari 2020 worden meegeteld. De week daarop maken we de winnaars bekend!

Digitale inzendingen kunnen worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: info@inthegame.nl. Wil je iets fysiek opsturen? Dat kan naar het volgende adres:

intheGame.nl

Marconistraat 81

6431 CB Hoensbroek

Bedankt voor een fantastisch game jaar! Op naar een schitterend 2020. Succes met meedoen aan de prijsvraag!