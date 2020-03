PS5: Een aantal grote features en specificaties

De Playstation 5 livestream van gister legde in ruime tijd alles uit over de interne componenten en infrastructuur van de next-gen console. Voor de meesten zal de video langdradig, saai of onbegrijpelijk zijn. Wij zetten een aantal grote specs voor je op een rijtje!

Mark Cerny, de hoofd architect voor de PS5, had gister veel te vertellen over de console. Nee, we hebben nog geen design gezien en nee, er is nog geen prijs verteld. Ook weten we nog vrij weinig over de launch titels en exclusives die wij als eerste kunnen spelen. Hopende dat die informatie snel volgt, hier een samenvatting van de infrastructuur en specificaties voor de PS5.

Veel snellere laadtijden

Het eerste grote verkooppunt voor de PS5 zat hem vooral in de architectuur achter het omgaan met geheugen. De PS5 krijgt, evenals de Xbox Series X, eindelijk een solid-state drive (SSD). Maar, waar het bij PC’s meestal draait om pure kracht en snelheid, duidt Cerny erop dat de data-flow structuur bij de PS5 iets geavanceerder zal zijn. Laten we de PS4 als referentie gebruiken. De originele PS4 had een HDD snelheid van 50-100MB/s. Dit had ook nog te maken met re-used textures, die ervoor zorgde dat de HDD veel harder moest werken en dat games veel groter waren in omvang. De oude HDD moest vaak terugzoeken op de disc naar missende files en onderdelen. Dit duurt een stuk langer dan dat dit met een SSD zou duren.

De SSD gebruikt flash based memory, waar de HDD veel gebruik maakt van de fysieke disc. Voor de PS5 geld een bandbreedte van ongeveer 5GB/s. Dit is ruim 90-100 keer sneller dan de PS4. Sony beloofd geen tot extreem korte laadtijden, of je de game nu opstart of terug gaat naar een checkpoint. Buiten dat zal het downloaden en installeren extreem snel gaan. Cerny hoopt dat dit ervoor zorgt dat spelers het makkelijker vinden om games opnieuw te installeren en games ook digitaal te kopen zonder eeuwen te wachten op je download.

Je kan ook je eigen SSD toevoegen. Maar, hier zitten wat haakjes aan. Gezien de SSD’s voor de PS5 een geavanceerdere infrastructuur hebben dan de SSD’s die veel mensen thuis hebben. Een aantal M.2 SSD’s zullen te gebruiken zijn in een bay op je ps5. Sony is hard bezig met het benchmarken van verschillende M.2 drives en komt snel bij ons terug met een lijst met vergelijkingen.

AMD is overal

Als de PC industrie iets heeft bewezen vorig jaar, dan is het wel dat de populariteit van Intel daalt als het aankomt op de CPU (processor). AMD Ryzen is een product dat steeds vaker in computerkasten te zien is en AMD bewijst zichzelf keer op keer weer in 2019. Waar AMD echter achter ligt, is in de GPU (videokaart) sector. Daar kan snel verandering in komen! Alhoewel Nvidia de winnende hand heeft in het grafische spectrum, is AMD onderweg met een tegenstrategie.

Cerny laat weten dat Sony goed samenwerkt met AMD om een systeem te ontwikkelen dat verder gaat dan iedere PC op de huidige markt. De PS5 gaat daarom ook geen bestaande AMD onderdelen gebruiken, maar zal kortweg gebruik maken van een volledig nieuwe generatie aan AMD producten, die pas later volgend jaar het daglicht zullen zien in de PC wereld. De CPU in de PS5 is een nieuwe AMD Ryzen Zen 2, met 8 cores en 16 threads. De frequentie varieert tot aan 3.5GHz. Op grafisch gebied wordt hier gebruik gemaakt van de AMD Radeon RDNA 2-based graphics engine. Allemaal technische namen, maar Ray Tracing op console was met Xbox Series X al een feit, en word nu doorgetrokken tot de PS5. Al laatst zal de console een werkgeheugen krijgen van 16GB, lopende op GDDR6.

Geen boeiing 747 meer in de kamer

Iedereen kent het wel. Je start je PS4 op, laad een spelletje in en daar is het! ZZZZZFFFFFTTTTTTHHHHHH. Ja, je PS4 gaat opstijgen als een vliegtuig. Dit is voor sommige spelers een degelijke irritatiefactor. Vooral de PS4 Pro heeft er een handje aan bij het opstarten van intensieve spelletjes. Om niet weer met teveel technische termen te gooien: De PS5 zal stil zijn. Cerny belooft het, dus als je PS5 ineens gaat klinken als een onderzeeër die uit het water herrijst om vervolgens de lucht te nemen, dan is het niet mijn schuld..

All, around, you

Ja ja, de PS5 is geen bioscoop. Alhoewel. Cerny laat weten dat audio een grote pilaar is in het creëren van een sfeeromgeving die beter is dan in welke console dan ook. Met een nieuwe 3D audio-omgeving streeft Cerny naar een geluid dat op iedere headset fenomenaal klinken zal. Sony zal na de release van de console nog een tijd nodig hebben om het geluid te perfectioneren, maar zal regulier blijven kijken naar betere oplossingen. Het is de bedoeling dat je in bijvoorbeeld shooters veel beter kan pinpointen waar een vijand loopt, buitenom de capaciteiten van je headset. De implementatie is ver klaar, het perfectioneren is een kwestie van tijd.

Je PS4 kan de doos in

Cerny heeft het ook gehad over een feature die de PS4 deels miste. Ja, via PS Now is het mogelijk om oudere PS console titels te spelen, in ieder geval een aantal van de meest populaire titels. Backwards compatibility is een pré voor de PS5. Cerny en AMD hebben de uitdaging met hoge prioriteit aangenomen. Waar de uitdaging ligt, is in het feit dat de PS5 zo’n drastische upgrade is, dat niet iedere PS4 game out of the box zal werken. Ze moeten iedere titel die ze willen opstellen voor dit project één voor één na gaan lopen voor optimalisering. De top-100 PS4 titels zullen tijdens launch speelbaar zijn, onder voorbehoud.

En verder?

Alles wat hier boven staat klinkt uitermate optimistisch. Dit is echter wat Cerny in zijn presentatie verteld. Hoe dit in de werkelijkheid uit zal pakken kan altijd verschillen van Sony’s ideaalbeeld. Maar, daarentegen zijn wij als redactie optimistisch ingesteld over zowel Microsoft’s als Sony’s nieuwe generatie aan consoles. 4K 60fps zal voor velen meer dan genoeg zijn om hun game ervaring te liften naar een veel hoger niveau. Ook het spelen van online games zal versoepelen door de performance van beiden consoles en cross-play is nog nooit zo aantrekkelijk geweest.

We weten echter nog niet veel over het design, de prijs en de beschikbaarheid van de PS5. We hopen jullie snel meer informatie hierover te kunnen geven. Laat ons voor nu vooral jullie mening weten in de reacties hier beneden!