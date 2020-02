PUBG en Black Desert Online krijgen console cross-play

Twee totaal andere games van totaal andere developers, maar met hetzelfde doel: Cross-play tussen Xbox One en Playstation 4. Beiden Black Desert Online zowel als PUBG krijgen het, en dat zal niet lang meer duren.

PUBG update 6.2 is recentelijk uitgekomen op de PC en zal binnenkort naar de consoles komen. Black Desert Online, de intense MMORPG krijgt deze feature ook al vrij snel! Het lijkt erop dat developers zich hiermee voorbereiden op een nieuwe generatie aan consoles. De Playstation 5 en de Xbox Series X strijden voor een betere samenwerking en dat werpt nu al zijn vruchten af.

PUBG

De welbekende battle Royale game die onder de naam PUBG valt gaat de competitie aan met andere titels binnen haar genre. Update 6.2 zal cross-play brengen. Dan denk je, maar cross-play zit al langer in PUBG? Dat is deels waar. Je kon eerst willekeurig gematcht worden met spelers van beiden de Xbox en de PS4. De nieuwe feature hierin zit hem vooral in het zoeken van teams. Je kan nu een duo of squad beginnen met vrienden van de console naar keuze. De update is nu beschikbaar op de publieke test server en zal binnenkort naar de live versie komen. houd je ogen open voor meer nieuws over wanneer de update uiteindelijk verschijnt.

Black Desert Online

Deze immens populaire MMO wordt alleen nog maar immenser, gezien cross-play voor consoles op 4 maart zal verschijnen voor de game. Je kan ook in deze game een party beginnen en je vriendenlijst uitbreiden met spelers van beiden consoles. De PC versie blijft ook hier wel een apart begrip, maar hier is de player-base ook het grootst, dus dat is geen complete ramp.

Welke van de twee games speel jij hedendaags nog steeds? Kijk je uit naar deze toevoeging, of kijk je er juist op tegen? Laat ons weten waarom dat zo is in de reacties hier beneden!