PUBG introduceert raketwerpers!

PUBG heeft weer een aantal toffe nieuwtjes in hun patch notes. Update 6.3 brengt ons een nieuw wapen, skin en wat aanpassingen aan verschillende wapens. Maar eerst laten we je het nieuws weten rond één van de dodelijkste wapens tot nu toe, de Panzerfaust!

De Panzerfaust is de eerste rocketlauncher van PUBG. Compleet met Duits opschrift is dit dodelijke wapen excentriek, dodelijk en ontzettend gaaf. Waar je eerst muurtjes met je sticky bombs kon breken kan je nu ook nonchalant de Panzerfaust op je schouder leggen en een Michael Bay momentje creëren. Het is een wapen met maar één mogelijkheid om te schieten. Zorg dus dat je je moment goed kiest. Tevens zijn ze ook lastig te vinden. De raketwerper neemt een primary weapon slot in, dit is dus ook zeker een puntje om rekening mee te houden. Wanneer je schiet, schiet je een razendsnelle raket op je tegenstanders af. Deze is wel te ontwijken maar de impact is groots. Ook is het moeilijk richten en heeft de raket soms het idee om niet geheel recht te vliegen. Pas ook op voor je teamgenoten, de Panzerfaust heeft een backblast. Wees dus duidelijk wanneer je schiet en wie er achter je staat! Het wapen is alleen te vinden in Karakin.

De Tommy Gun, UMP-45, en M249 hebben ook allemaal een re-work gekregen. Zo is de Tommy Gun eindelijk sterker geworden en kan je er nu een Red Dot of een Holo Sight opzetten. Het werd eens tijd! Het wapen schiet nu ook sneller en heeft minder recoil dan eerst, de Tommy Gun wordt nu misschien iets meer bruikbaar dan dat hij was. De UMP-45 heeft meer power gekregen. Met een aanzienlijke damage boost van de kogels (van 39 naar 41), een snellere schietsnelheid en minder muzzle velocity is het wapen nu beter te gebruiken voor de schade die je een ander wilt toe brengen. De M249 is niet meer te vinden in de Care Packages zoals eerst. Nu kan je dit wapen over de hele maps Miramar en Erangel in PUBG vinden. Je kan er nu ook meer attachements op zetten maar doet iets minder schade en behoort nu toe aan de categorie; lastige wapens. Het wapen is een Semi-rare wapen, goed zoeken dus!

Tot slot komt er nog een zomerse skin uit bij deze PUBG update. Maak iedereen jaloers en bereid je voor op zomerse dagen met dit fleurige bloesje en kaki pantalon. Laat de hoge temperaturen maar komen! De skin, de Panzerfaust en de aanpassingen zijn nu live op de testservers. Wanneer deze grondig zijn getest zullen ze live komen op de PC en consoles. Voor alle patch notes kijk je op de website van Playerunknown’s Battlegrounds.