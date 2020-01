Red Dead Online komt met cadeaus!

Rockstar heeft besloten alle online spelers van Red Dead Redemption 2 te verblijden met toffe cadeaus. De makers zijn ontzettend trots op de spelers van Red Dead Online dat zij het een prachtige, welvarende wereld hebben gemaakt door actief te spelen. Om dat te vieren kan je nu spelen voor aantrekkelijke nieuwtjes.

Wanneer je nog niet gespeeld hebt en Red Dead Online nog een onbekende wereld is, is er ook nieuws. Nieuwe spelers krijgen nu de Schofield Revolver en daar boven op, geheel gratis, óók de Varmint Rifle. Twee prachtige wapens voor de prijs van één, wat een deal! Dit is dus het moment om of Red Dead Redemption 2 aan te schaffen of om eindelijk eens in die online wereld te duiken. Daar boven op krijgt iedere speler een Devestating Ammo Bundle. Deze bundel bestaat uit onder andere 100 High Velocity ammo voor je pistool. Ook krijg je 100 Split Revolver ammo, 100 Express Repeater ammo, 100 Slug Shotgun Ammo en tot slot 20 keer Explosive Rifle ammo. Je kan dus weer heerlijk schieten met je wapens!

Had je de vorige keer de Raccoon mutsen gemist? Eigenlijk onmisbaar voor iedere bandiet… Deze zijn weer kort terug in Red Dead Online! De kans om eindelijk zo’n staaltje mode te dragen, ze zijn nog warm! Tevens kan je ook de Cossack Hats bemachtigen. Dit geldt ook voor de Shaffer Caps, Morales Vests, Pelt Half-Chaps en Griffith Chaps. In stijl je paard op! Ren ook even met je paard langs de Wheeler. De catalogus beschikt namelijk over zes nieuwe items, lekker shoppen dus.

Ook krijg je grote bonussen op de XP die je verdient. Zorg dat je de tijd neemt om te ranken want bij iedere behaalde rank krijg je 1000 bonus Club XP als reward. Dit kan dus lekker opschieten als je er wat werk in steekt! Tot slot is er een sale op de Wagons, alle Wagons! Ook kan je de Camp Dogs, Tents en Emotes met 25% korting krijgen. De tijd is aangekomen om jezelf in het nieuw te steken!

De festiviteiten lopen tot 3 februari, succes!