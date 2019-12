Red Dead Redemption 2 beter speelbaar na grote update

Red Dead Redemption 2 is inmiddels ruim een maand voor de PC beschikbaar. Na de originele release op de PlayStation 4 waren we vrij lovend over de game. Maar dat was bij de PC release een flink stuk minder. Tot grote frustratie van ons hier op de redactie moest de game circuleren tussen de leden. Dit omdat de game niet te spelen viel op enkele van onze PC’s. Hoewel onze PC’s beter zijn de aanbevolen specificaties, bleef RDR2 problemen opleveren. Maar dat heeft Rockstar Games inmiddels opgelost.

Aan de hand van een grote update heeft Rockstar Games de meeste problemen van Red Dead Redemption 2 verholpen. De game draait inmiddels soepel bij elke PC op onze redactie. Eindelijk konden we de game spelen zoals het bedoeld was. En dat maakt de RDR2 weer een top game. In onze review waren we uiterst kritisch op het feit dat de game niet goed was op moment van release. Door de vele speel problemen kwamen we ook uit op een lage cijfer voor de game. Gelukkig heeft Rockstar Games de boel weten op te lossen. Nu kunnen de PC spelers echt genieten van het Wilde Westen.

Red Dead Redemption 2 is en blijft een zeer goede game. Als jullie onze PlayStation review lezen van de game zul je zien wat een pracht game dit is. Ook op de PC is dit een geweldige game om te spelen. De besturing met je muis en keyboard is toch altijd, naar mijn mening, stukken beter en fijner dan met een controller. We raden jullie na deze update de game echt aan mocht je hem nog niet gespeeld hebben. Ondanks de opstart problemen, wat je eigenlijk niet mag verwachten van een maker als Rockstar Games, is RDR2 een heerlijke game zowel in de single player mode als in de online multiplayer mode.