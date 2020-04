Review: Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered

Call of Duty Modern Warfare. Ik denk dat ik niemand op deze aardbodem hoef uit te leggen wat dit is. Ik denk ook dat de meeste ook wel weten dat zo’n 11 jaar geleden een game met de naam Call of Duty Modern Warfare 2 zorgde voor veel rep en roer. Niet alleen bij de enthousiaste gamers, maar de hele wereld stond op zijn kop door een videogame.

Diezelfde game, van 11 jaar geleden is terug. Althans, een gedeelte van die game. Want als het op Call of Duty aankomt doet Activision er alles aan om hun fans op de een of andere manier te verwarren. In ongeveer anderhalf jaar tijd hebben we meerdere Call of Duty ervaringen mogen omarmen, maar indien je de les niet tot op de noppen volgt, kom je misschien wel voor een verrassing te staan.

Zo had Black Ops 4 geen singleplayer campaign, wel een Battle Royale mode. Heeft Call of Duty: Modern Warfare, dus niet Call of Duty 4: Modern Warfare wél een singleplayer campaign, maar ook een Battle Royale mode. Deze is tevens gratis te spelen voor iedereen. Dus je hebt geen Call of Duty: Modern Warfare nodig om de Battle Royale (Warzone) versie te spelen, maar heb je wel Call of Duty: Black Ops 4 nodig om de Battle Royale (Blackout) van die game te spelen. En dan nu: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Een Call of Duty titel zonder multiplayer. Zijn we weer bij de les? Dan kunnen we verder!

Even terugblikken

De Modern Warfare 2 titel uit 2009 verscheen met veel ophef. Het lievelingstopic van de politiek om geweld te relateren aan videogames werd wederom aan de grote klok gehangen. Althans in Amerika. In Nederland bleef het voornamelijk bij de “Oeh dat is grof. Wil ik wel dat mijn puberend kind dit speelt op zijn Xbox 360 of Playstation 3?” We deden het toch, want we zijn niet voor niks naar de nachtopening gegaan om de hele nacht Team Deathmatch te knallen op Terminal, toch? Toevallig vallen de eerste 2 uur gym morgen uit. Ik heb echt niet de dag van te voren een klasgenoot mijn moeders handtekening laten vervalsen op een briefje met mijn afmelding voor de gymles vanwege een verzwikte enkel.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat Modern Warfare 2 diep zit. En niet alleen bij mij. Een stukje nostalgie waar veel waarde aan zit. Hier aankomen is dan ook een gewaagde zet van Activision. De Modern Warfare reeks is één van de redenen waarom Call of Duty nog steeds, tot op de dag van vandaag een relevante franchise is. Weliswaar niet zo booming als vroeger, maar alsnog is het één van de grote spelers in de industrie. Een dijk van een game en een voetstuk. Na veel geruchten verschijnt plotseling dan toch Modern Warfare 2 Remastered op de Playstation Store. Maar.. Er is een catch. Er is namelijk geen multiplayer. En dat is toch één van de redenen waarom Modern Warfare 2 zo’n ongelofelijk succes was.

Begrijpelijk van de ene kant. Een multiplayer mode in de Modern Warfare 2 remaster zou zorgen voor nog meer verdeling van de spelersbasis. Modern Warfare, Warzone en Modern Warfare 2. De verdeling zou niet gelijk 33% per onderdeel zijn, maar Modern Warfare en Warzone zijn op dit moment de kartrekkers. Ook op gebied van inkomsten. Battle Passes zijn een onderdeel van Warzone en Modern Warfare. Dus Activision, we begrijpen de keuze. Maar we zijn er niet heel blij mee.

Stay Frosty

Nu is het niet alleen de multiplayer waarom Modern Warfare 2 een dijk van een game is. De singleplayer campaign is op de dag van vandaag één van de beste singleplayer campaigns in een Call of Duty game. Zelfs één van de beste singleplayer campaigns in de First Person Shooter scene. En deze ziet er in de 2020 remaster dan ook heel erg goed uit. De game van de voormalige samenstelling Infinity Ward is volledig opgepoetst door Beenox. We weten inmiddels al dat Beenox meer dan capabel genoeg is om een liefdevol project als dit onder handen te nemen.

Het is daarbij ook verre van een ‘luie’ remaster. Niet enkel hogere resoluties en betere belichting, maar de volledige game is van voor tot achter compleet aangepast aan de huidige standaarden. Personages hebben een compleet nieuw uiterlijk gekregen. Cutscenes zijn van voor af aan opnieuw ontwikkeld en zien er adembenemender uit dan ooit te voren. De game target nog steeds 60fps en in de voorheen krappe scenes, wordt deze target netjes gehaald. Depth of field is dieper, meer gedetailleerd zodat het hele plaatje een gruwelijke vibe geeft. Oude assets zijn vervangen door nieuwe assets zodat de wereld van Modern Warfare 2 nog meer detail heeft dan 11 jaar geleden. Het is weliswaar geen remake, maar is wel met de aandacht van een remake geremastered voor een optimaal modern beeld van een oude klassieker.

Hooah!

Je kruipt in de campaign van Modern Warfare 2 in de huid van verschillende personages. In de meeste gevallen speel je een groentje op het slagveld en volg je één of meerdere iconische Modern Warfare personages door compacte gestructureerde en zeer cinematische missies. Je speelt ten allen tijden de niet geknipte versie van Modern Warfare 2. Dit betekent dat de erg controversiële ‘No Russian’ missie dezelfde behandeling heeft gekregen als de rest van de game. De Call of Duty franchise heeft altijd wel bekend gestaan om de milde propagande. Amerika good, Russia bad. Dat is ook de grote vibe die Modern Warfare 2 afgeeft terwijl je een Russische crimineel achtervolgt om een einde te maken aan de oorlog. Amerika ligt helemaal in puin. Je vecht je weg door bijvoorbeeld een afbrandende versie van Washington DC, inclusief de bekende landmarks. Een slagveld rondom een fastfood keten ontbreekt ook niet. Je reist ook andere landen en locaties af, zoals Afghanistan, Rio en Rusland. Soms in grote veldslagen, soms in kleinere meer gespecialiseerde missies. Hoe dan ook, je zit elk moment midden in retevette actie.

Verdict

Modern Warfare 2 heeft er nog nooit zo goed uitgezien als nu. Door het zeer knappe werk van Beenox speel je door de meest fantastische Call of Duty campaign ooit gemaakt, maar dan volledig aangepast aan de huidige standaarden. De kleinere aanpassingen om je heen geven de wereld meer karakter en zorgen voor een algemeen ongekende campaign ervaring. De gameplay is ijzersterk en tijdloos gebleven en dit voelt na 11 jaar nog steeds fantastisch aan.

De grote kanttekening is dat een groot deel van de Modern Warfare 2 ervaring ontbreekt. Geen Spec Ops en geen Multiplayer. Hierdoor is de huidige prijs van €24,99 iets aan de hoge kant. De campaign heb je immers in een paar uurtjes doorgespeeld. Maar zeker indien je Modern Warfare 2 op de een of andere manier hebt moeten missen is deze versie van de campaign een ontzettend dikke aanrader. Hopelijk krijgen we in de toekomst alsnog een multiplayer mode die trouw is aan het origineel, maar met dezelfde liefde is gemaakt als de remaster van de campaign.