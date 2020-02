Review: Dreams, een creatief paradijs

Media Molecule heeft een lange, lange tijd gewerkt aan hun droomproject genaamd: Dreams! Wat eruit zag als een creatieve uitweg voor de creatievelingen zonder focus blijkt veel meer te zijn dan dat. Dreams is fantastisch en wij gaan jullie uitleggen waarom dat zo is.

Dromen is wat iedere creatieveling doet. Overdag, in de avond, tijdens het koken of tijdens het honketonken. Het creatieve brein stopt nooit. Maar wat als er een tool is, nee, een platform is, die dit volledig kan omzetten tot de mooiste creaties? Dat is precies wat Dreams doet. De ‘game’ is niet perfect, maar kan zich zomaar opbouwen tot het geheime wapen voor de Playstation en vooral voor Media Molecule en Sony.

Meer dan een game

Dreams is niet te omschrijven als een game, maar meer een platform. Dit platform is voor iedereen een open boek, een nieuw begin. Of je nu kunstenaar, designer, developer, game designer of gewoon creatieveling bent, er is voor ieder iets. Dreams als platform biedt na log-in twee mogelijkheden: Surfen of creëren. Als iemand die Communicatie en Multimedia Design studeert, wilde ik eigenlijk direct gaan beginnen met het maken van de vetst shit. Maar, om de game wat meer te begrijpen leek het mij tof om eerst eens de creaties van andere te bekijken.

Bij de community creaties zag je al de mooiste en meest doordachte projecten tot leven komen. Van games tot kunstwerken tot hele films, allemaal gemaakt of nagebootst in Dreams. De tool is al een aardige tijd in een soort beta-staat te spelen en een aantal gelukkigen, deze artiesten hebben al de meest wilde projecten gemaakt. Zo is er een build van Fallout 4 nagebootst en is er een game die me volledig wegblies: The Pilgrim. Hier speel je een leuk klein mannetje door een volledige game die makkelijk een 45 minuten in beslag neemt. Dit is niet zomaar een gamepje, je ziet hier hoe Dreams ervoor kan zorgen dat kleine studio’s of beginnende game developers hun creativiteit kwijt kunnen.

Video door 2Franks

In de video hierboven kan je een aantal van de betere creaties zien, zodat je ze zelf kan bezoeken en/ of spelen! Tijdens het bezoeken van een aantal van de projecten merkte ik al gauw dat ik nooit zelf zoiets zou kunnen maken. Maar, dat is juist de bedoeling van Dreams, het dromen naar iets groots. Hoe kan je iets groots maken? Door een hoop tijd te investeren, te leren, en door Dreams.

Investeren

Dreams in een investering, een investering van tijd en dedicatie. Dit ligt er uiteindelijk wel aan wat je doelen zijn. Dat is het mooie aan dit platform. Je kan het zo moeilijk en mooi maken als je zelf wilt. De game geeft je een rustig en duidelijk uitgelegde introductie en de mogelijkheid je controls in verschillende modi te proberen. Voor mij was het gebruiken van de standaard motion controls met een paar kleine sensitivity tweaks meer dan voldoende. Ik heb tot nog toe vooral getest wat de controls doen en wat de mogelijkheden zijn als het zich gaat om het gebruiken van verschillende vormen en andere features. De game is uitgebreid, maar de controls zijn niet 100% perfect. Dit ligt niet per sé aan de knoppencombinaties, maar op momenten voelt het gewoon net niet vrij en vloeiend genoeg. Dreams heeft overduidelijk een hoge learning-curve. Maar als jij de tijd en dedicatie hebt om iets groots te maken, dan geeft dit platform je de juiste tools.

Wat kan je vinden?

Dreams staat vol met goede ideeën. Je vind er kookspellen, RPG’s, co-op games, films, series, muziek, grafische ontwerpen, schilderijen, 3D animaties en veel meer. Wil je zelf beginnen met Dreams? Dan kan ik je alleen maar aanraden om te gaan doen, om te gaan exploreren naar de mogelijkheden. Het is lastig een platform als deze te reviewen op zijn mechanics, controls, features en meer. Dreams is een platform voor iedereen, met een prijs die abnormaal laag is voor wat je krijgt. De game bied je zo goed als de wereld voor maar 40 Euro. Dit terwijl Dreams juist de volle mep waard is. Daar kunnen veel studio’s van leren.

Verdict

Er valt niet meer over Dreams te zeggen dan dat de tool bijna perfect is. Op wat control-issues en FPS-issues in grote projecten na, is dit platform er één die in iedere PS4 bibliotheek te vinden moet zijn. Of je nu wilt ontwerpen, maken of spelen, alles is mogelijk. Media Molecule heeft een afdruk in de toekomst gezet en hun platform zal hopelijk een groots succes worden. Het is zonde hoe weinig Sony daadwerkelijk doet met de marketing voor het platform. Heb jij Dreams al op je PS4 staan? Laat ons weten wat je favoriete creatie tot nog toe is in de reacties hier beneden!