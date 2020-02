Review: Dualshock 4 Back Button Attachment

In het leven van de videogame enthousiast verschijnen er tientallen accessoires waar men iets van moet vinden. Waar sommige accessoires zorgen voor een streepje voor, zijn andere slechts een leuk hebbedingetje. Hoe zit dat precies met de Dualshock 4 Back Button Attachment?

De Back Button Attachment voor de Dualshock 4, de Playstation 4 controller, doet precies wat de naam zegt. Het apparaatje voegt namelijk twee programmeerbare knoppen toe aan de achterkant van de controller. Deze wil je vervolgens met je ring of middelvinger indrukken. Welke van de twee is een beetje afhankelijk van zowel de game die je speelt als de configuratie van de knoppen.

Hoe werkt dit dan precies?

Je bevestigt de achterknoppen aan de onderkant van de controller. Geen zorgen, je kunt achteraf nog steeds een headset aansluiten aan je controller. Deze wordt namelijk door het apparaatje gelust. Vervolgens krijg je drie profielen. Door het touchscreen twee maal in te drukken aan de achterkant wissel je van profiel. Door hem even ingedrukt te houden kan je de knoppen configureren. Je hebt hier geen aparte applicatie voor nodig op je PS4, alles werkt via de controller en kan op ieder moment worden aangepast. De ingestelde knoppen werken vervolgens zoals je zou verwachten, net als iedere andere knop. De oorspronkelijke gekopieerde knop werkt ook nog steeds. Configureer je rechtsachter een O, dan werkt de O aan de voorkant ook nog steeds.

Je voegt dus geen nieuw soort knop toe, even om verwarring uit de weg te gaan. Je Dualshock 4 heeft niet opeens een L4 en een R4 knop dus. Dit is ook logisch, want je kan in bijna geen enkele game je knoppen handmatig configureren op de Playstation 4.

Waarom zou je dit dan willen?

Je krijgt dus geen extra knoppen erbij, maar kunt bestaande knoppen op een andere plek kopiëren zodat deze makkelijker in te drukken zijn. Dat is een beetje hét handigheidje van dit apparaatje en het is dan ook volledig afhankelijk van welke games je speelt. Tijdens het spelen met de Back Button Attachment hebben we uitvoerig getest met de volgende games:

Rainbow Six Siege

Call of Duty: Modern Warfare

Tom Clancy’s The Division 2

Assassin’s Creed Odyssey

Zoals je uit het bovenste lijstje al kunt opmerken is er één titel die totaal niet past bij de andere titels, namelijk Assassin’s Creed. Waarom hebben we deze dan wél bij de test opgenomen? Eigenlijk puur om er achter te komen of de Back Button Attachment ook een zekere waarde toevoegt in games waar timing, precisie en competitiviteit niet direct van de orde zijn. Want in de overige drie games biedt het apparaatje zeker weten zijn voordelen.

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege is een competitieve First-Person Shooter waarin je het opneemt in een 5 tegen 5 wedstrijd. Een headshot is in 99% van de gevallen een instant kill, dus precisie is hier zeker van de orde. Tijdens het spelen van Rainbow Six Siege hebben we als eerst de achterknoppen geconfigureerd als L3 en R3. In Rainbow Six Siege zal je namelijk naar links leunen zodra je je door je vizier kijkt en op L3 drukt. Je leunt naar rechts door op R3 te drukken nadat je door je vizier kijkt. De werking blijft volledig hetzelfde, maar door deze knoppen de configureren aan de achterkant van de controller kan je je thumbsticks volledig gebruiken om te bewegen en te richten. De extra handeling om deze in te drukken om te leunen is niet nodig, waardoor je sneller kunt leunen van links naar rechts, terwijl je volledig mobiel blijft door je thumbsticks alleen te gebruiken om te bewegen en om je heen te kijken.

Call of Duty: Modern Warfare

In Call of Duty Modern Warfare hebben we de knoppen ingesteld op R3 (Melee) en O (glijden/bukken/liggen). Alhoewel ik zelf totaal niet ben van het zogenaamde ‘dropshotten’ is het wederom een manier om mobiel te blijven en O kunt gebruiken zonder je duimen van de thumbsticks af te halen. Erg handig in een fast-paced shooter als Modern Warfare.

Tom Clancy’s The Division 2

The Division 2 zit vol met technische snufjes die je in het heetst van de strijd kunnen helpen. Aangezien je voortdurend van cover naar cover aan het sprinten bent is het belangrijk om flexibel te zijn. Door enkele pijltjestoetsen en bijvoorbeeld vierkantje te configureren aan de achterkant kon mijn Agent blijven bewegen terwijl ik tijdens het sprinten kan herladen en om me heen kan blijven kijken terwijl ik mijn pantserplaten vervang. Wederom hoef ik dankzij deze configuratie mijn duimen niet van de thumbsticks te halen om bepaalde acties te verrichten.

Assassin’s Creed Odyssey

In Assassin’s Creed Odyssey reis je door het Oude Griekenland als Alexios of Kassandra en zijn er duizend en één activiteiten waar je je aan kunt begeven. Omdat er zo veel te doen is, wil je dat misschien wel zo efficiënt mogelijk doen. Tussen het reizen van stad naar kamp of ruïne beklim je je paard en trek je door het groene berglandschap om de nodige resources mee te kapen zoals hout en steen. Door één van de achterknoppen te configureren als Δ heb je wederom je thumbsticks vrij om te bewegen en om je geen te kijken. Normaal gesproken moet je met je duim van de rechter thumbstick af om één van de iconische Playstation knopjes in te drukken (Of wijsvinger op een onnatuurlijke manier verplaatsen). Met Δ raap je tijdens het galopperen alle nodige resources op. Met de Back Button Attachment doe je dit zonder je vrijheid in beweging te verliezen, of zonder kramp te krijgen in je rechterhand.

Verdict

Het is sterk afhankelijk van het soort games die je speelt, maar de Back Button Attachment voegt in ieder geval wel íéts toe aan je gameplay ervaring. Of het nu een enkel gemak is zoals bij Assassin’s Creed Odyssey, of een echt voordeel heeft tijdens de gameplay zoals bij Rainbow Six Siege of Call of Duty: Modern Warfare. Is het iets voor jou? Bedenk je even of deze uitbreiding je kan helpen bij je favoriete games. Vooral voor de competitieve spelers is het een aanrader aangezien je er na even wennen wel degelijk een voordeel uit haalt.

De meeste winst behaal je op momenten waar je zowel je thumbsticks nodig hebt om in beweging te blijven, maar tegelijkertijd een andere actie moet verrichten met de pijltjestoetsen of Playstation symbooltjes. Deze combinatie gaat niet soepel gepaard, maar met de Back Button Attachment is dit geen enkel probleem. Voorheen bijna-onmogelijke acties speel je nu eenvoudig klaar en dat voelt heel fijn!