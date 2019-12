Review: Football Manager 2020

Iedereen die voetbal kijkt zit wel eens te denken: Als ik coach was, had ik het zo of zo gedaan. Nou die kans krijg je met Football Manager 2020. Het betaald niet zo goed als in het echte leven, maar toch kan het leuk zijn om zelf eens de touwtjes in handen te hebben. Zelf ben ik ooit begonnen met voetbal manager games in de PlayStation 1 tijdperk. Premier Manager 2000 heb ik helemaal grijs gespeeld. Ik hield zelfs op papier alles bij wat spelers kosten en hoe goed ze waren. 20 jaar later werd het toch maar eens tijd om weer in die wereld van voetbal manager te duiken.

En wat is er een hoop veranderd in al die jaren. Football Manager 2020 is een flink uitgebreide management game. Spelers van de serie zullen het met me eens zijn dat je je nooit hoef te vervelen in dit spel. Er zijn flink wat menu’s met elk hun sub menu waarin je je team kan aansturen. Er zijn zoveel menu’s dat het zelfs overweldigend kan aanvoelen als dit je eerste keer is dat je een voetbal manager game gaat spelen. Goed we hebben een beetje gespeeld met de management deel van FIFA, maar toch is dit anders. Uiteraard kan je meteen zeggen dat Football Manager juist is ontwikkeld om te managen en FIFA niet, maar toch stelde FIFA manager niet teleur. Desondanks merk je wel dat Football Manager alles veel beter heeft uitgewerkt.

Als we alleen al naar de hoofdmenu’s kijken, is alles wel gedekt. Je team, onderlinge dynamiek, tactieken, rapportage, staff, training en je medische centrum zijn vertegenwoordigd. Daaronder vind je je agenda, competitie, transferlijst, scouts, algemeen clubbeeld, boord van directeuren en je financiën. En al deze kopjes hebben nog weer een tig aan menu’s om door heen te lopen. Gelukkig kan je ervoor kiezen om een hoop over te laten aan je assistenten. Dit is zeker aan te raden als je voor het eerst in het spel duikt. Naarmate je de game speelt en meer leert, hoe verder je zelf de boel in handen kan nemen. Football Manager 2020 is wat dat betreft ook zeker newbie vriendelijk.

Grafisch niet denderend

Grafisch is Football Manager 2020 niet een van de mooiste games om te zien. De menu’s zien er simplistisch uit, niet elke speler heeft een foto, je avatar kan je maar op een paar manieren aanpassen. Als je dan een wedstrijd van je team bij woont of dat van een ander, dan hoef je ook niet veel spectaculairs te verwachten. De wedstrijd graphics zijn bijzonder slecht ten opzichte van FIFA. De spelers bewegen nogal lomp en de acties die op het veld gebeuren lijken meer alsof er 2 peuters een oude FIFA game aan het spelen zijn. Voor een game die al tijdje meegaat, had ik wel iets meer verwacht van de kwaliteit van de game.

Maar aan de andere kant van Football Manager 2020 is het een game dat voornamelijk draait om jou als manager. Dus willen we de slechte graphics wel door de vingers zien. Toch een gemiste kans omdat wat beter te laten lijken dan dat het nu is. Maar goed je besteed toch 95 procent van de tijd in de vele menu’s van de game. En dat is maar goed ook eigenlijk. Want je krijgt ongelofelijk veel mails in je postbak. Een week voelt aan als een eeuwigheid als je door alle mails heen gaat. Soms waren er dagen dat ik wou dat je alles gewoon in één keer naar de spam folder kon slepen.

Wat dan wel weer leuk is aan Football Manager 2020 zijn de pers conferenties en de persoonlijke interviews. Hierin kan je een werkrelatie opbouwen met je collega trainers en leden van de pers. Maar hier kan je ook vijandigheid en rivaliteit in ontwikkelen. Je kan op diverse manier antwoorden en ook met welke gevoel je het antwoord geeft. Dit heeft dan weer invloed op je spelers, trainers en pers leden. Zo legde van Bommel mij de druk op voor de Johan Cruijf Schaal. Maar na een eenvoudige 6-0 overwinning kon ik het niet laten om nog een trap na te geven aan van Bommel. Dit resulteerde natuurlijk in een negatieve comeback van van Bommel en ta da een rivaliteit was geboren.

Verdict Football Manager 2020

Football Manager 2020 is een vermakelijke management game. Het hele management aspect is goed en breed uit verdiept. Alleen al de dynamiek die je kan hebben met je team zorgt voor voldoende speelplezier. De dynamiek die je met je collega trainers en persleden kunt hebben maakt het nog leuker om manager te zijn van je club. Maak je eigen verhaal als manager, ontwikkel je eigen rivaliteiten. Houdt de pers van je? Of heb je iemand er tussen zitten die net Hans Kraay jr is? Of erger nog Wilfred Genee. Het kan allemaal in deze geweldige management game. Echter had de game wel wat beter op het gebied van graphics mogen zijn. De wedstrijden zien er lomp en houterig uit. Foto’s van spelers ontbreken, en je eigen avatar kan je maar op een beperkt aantal manieren vorm geven. Daarnaast zie je je avatar ook niet veel meer terug in de game zelf. Met een klein beetje meer moeite had de game er fantastisch uit kunnen zien. Desondanks hebben we ons kostelijk vermaakt.