Review: My Hero One’s Justice 2

Het is alweer anderhalf jaar geleden sinds de vorige My Hero Academia game adaptatie. Nu is het tijd voor de sequel. Het eerste deel was een prima game, verbetert de tweede hier enorm op, of blijft het niveau gelijk? Lees het in onze review!

My Hero Academia is middels een begrip in een wereld vol geweldige anime shows. My Hero One’s Justice 2 gaat verder waar het eerste deel was gebleven. Terwijl de serie zijn vierde seizoen laat stralen op jouw televisie, is het aan de sequel van de eerste game om hetzelfde te doen. Je zit nu echt onder de vleugel van superheld All Might, het symbool voor vrede. Izuku, de protagonist, wilt er alles aan doen om hem op te volgen. One’s Justice is een arena-fighter, iets wat we gewend zijn binnen de anime adaptaties. Houdt de game het uit tegenover de grotere namen?

Conceptueel in orde?

Een game als My Hero One’s Justice kan meerdere kanten opgaan. De game is nu een arena-fighter, waar je het verhaal van de serie vervolgt op die van de eerste game. Maar, daarentegen had de game meer kunnen zijn. De game van One Punch Man was dan wel geen geweldig succes, maar bracht wel een tof concept. Je eigen held volgen in je eigen verhaal. Ik zeg niet dat My Hero One’s Justice dit concept klakkeloos over zou moeten hebben genomen. Wel was het een tof idee geweest om een open wereld verhaal te mengen met het huidige verhaal. Wat als jij de mogelijkheid had je eigen verhaal te spelen? Dit zou ik natuurlijk graag zien buiten de verhaallijn van de serie om, of in combinatie met. Maar, One’s Justice draait om de helden die wij allemaal kennen, en daar is uiteindelijk uiteraard niets mis mee.

De game brengt aardig wat verschillen met de eerste game, maar blijft bij de opgebouwde basis. het verhaal wordt verteld op veel manieren. Hier spring je van cinematic naar gameplay naar een letterlijke presentatie in comic-stijl. Ik persoonlijk vind het afwisselen van storytelling een tof iets. Niet iedere fan is het daar mee eens, ook dat is begrijpelijk. Soms voelt het missen van ingesproken dialoog als lui, iets waar veel anime games onder lijden. De tutorial is echter veel beter gedaan dan in de eerste game, evenals het introduceren van sommige personages.

Een nieuwe manier van vechten

Iets waar je niet om heen kan, is hoe de game omgaat met het gevechtssysteem. De game heeft een aardig diepe manier van vechten. Maar, om te beginnen met de keerzijde van de munt. Er is niet genoeg veranderd aan de stijfheid van je movement. Ik gaf in de review van de eerste game al aan, dat de game een hoop potentie heeft zitten in de gameplay elementen, maar dat een vloeiende manier van vechten mist. Dit blijft in dit tweede deel ook zo. Ja, er is een nieuwe manier van ontwijken toegevoegd en de knoppencombinaties zijn zodanig veranderd, dat de learning curve iets minder stijl is. Helaas is er naar mijn mening niet genoeg veranderd.

Je personage blokkeert nog steeds vaak de camera, daarbij voelt de movement nog aardig stijf. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Naruto’s Ninja Storm titels, dan zie je dat een simpel gevechtssysteem wel kan werken, in combinatie met aardig vloeiende movement controls. My Hero One’s Justice heeft het voordeel dat de controls dieper gaan dan die van de Naruto titels. Ik ben er van overtuigd dat, als ze dit in een volgende game veranderen, de gameplay betere waardering krijgt dan veel grotere namen, waaronder dus ook Naruto.

Meer personages

Het rooster voor One’s justice 2 is vergroot naar ruimschoots 40 speelbare personages. Dit is een aardig grote sprong tegenover de vorige game. Maar, door het huidige gevechtssysteem, komt helaas niet ieder personage even goed naar voren als dat je zou willen. De eerste game kreeg ook veel klachten over het overslaan van belangrijke details uit de anime. Hier hebben de developers goed naar geluisterd. De verhaallijn is ingedeeld in meerdere chapters, waarin ieder personage zijn spotlight krijgt. Na het afmaken van een groot deel van de verhaallijn, krijg je ook de mogelijkheid om bepaalde stukken van de game nog eens te spelen, als de schurk. Zo kan je van beide perspectieven de vruchten proeven. Hier bied de game ook meer mogelijkheden tot het introduceren van outfits en grappige maskers voor de personages.

De game bied een nieuwe arcade mode, waar je een wat meer ouderwets ladder systeem induikt. Je kan in dit ladder systeem verschillende routes afleggen, die je altijd tegen andere uitdagingen opgooit. Ook hier zijn genoeg beloningen om te verdienen. In One’s Justice 2 merk je echt hoe een game belangrijker kan aanvoelen door het goed distribueren van beloningen.

Verdict

ondanks dat de game veel problemen uit de eerste nog steeds heeft, is My Hero One’s Justice 2 een leuke game voor fans van de serie. Er zijn genoeg personages om te spelen. De combat is, ondanks zijn gebreken, anders dan in andere games. Er is genoeg verhaal om te spelen, ondanks dat deze niet altijd even goed overkomt. De game is nog ver van perfect en zet helaas maar babystapjes naar wat het had kunnen zijn. Maar, dat betekend niet dat het een slechte titel is. Ik persoonlijk zou hem aanraden aan de echte fans van de serie of anime in het algemeen. Heb je niet zoveel met dit genre, dan is dit misschien niet de beste titel om direct je tanden in te zetten.