Review: Nioh 2 – Freed from this mortal coil

Nioh 2, eerlijk gezegd schoten er gemixte gevoelens in mijn maag toen deze game in mijn mailbox verscheen. Toch mag ik van geluk spreken dat ik me opnieuw heb gewaagd aan Team Ninja’s ijzersterke action RPG. In deze review ga ik je alles vertellen over Nioh 2 en waarom je deze niet mag missen, ongeacht je de eerste game misschien wel hebt gemist.

We nemen afscheid (niet helemaal) van William en gaan aan de slag met een nieuwe personage in Nioh 2. Je eigen namelijk! In deeltje 2 zet je je eigen samurai in elkaar en je kunt hier werkelijk een uurtje aan verliezen, want de mogelijkheden in de character creation zijn ontzettend uitgebreid. Heel tof en niet geheel nutteloos trouwens. Aangezien Nioh 2 over het algemeen een vrij trage game is met veel vallen en opstaan neem je, althans ik, vaak even een paar momenten rust en kijk ik even om me heen, of bewonder ik mijn personage. En geloof me, er is dan ook veel om te bewonderen in Team Ninja’s recreatie van Japan in 1555 en verder.

Half-mens, half-demoon

Hét grote verschil tussen deel 1 en deel 2 is dus dat je een nieuwe personage hebt. Je bent de zoon of dochter van gemengde ouders. In de intro krijg je hier al een beetje van mee. Je vader is een mens, maar je moeder is een Yokai. Verder in het verhaal kom je hier meer over te weten. Nioh 2 draagt net als het eerste deel namelijk het bekende thema uit de Japanse folklore. Feodaal Japan gebruikte de term Yokai enorm breed. De geesten, monsters en demonen werden vooral gebruikt om onverklaarbare gebeurtenissen te ‘verklaren’. In Nioh krijgt de folklore een fantasievolle, duistere, maar zeer ontzettend toffe invulling. We zien de Yokai en we omarmen ze, maar bestrijden ze ook. Het is afweging tussen goed en slecht. De krachten uit de ‘Dark Realm’, de thuiswereld van de Yokai, zijn krachtig, maar zeer gevaarlijk. In Nioh 2 worstelt je personage met deze tweestrijd, maar als speler is dit het minst waar je je zorgen om hoeft te maken.

Je bent dus een halfbloed en plukt hier alle vruchten van mee. Je ouderwetse levens- en Ki-balk blijven intact, maar daarentegen heb je ditmaal ook nog een Anima balk. Deze balk zegt iets over je Yokai-krachten. Drie resources die je moet bijhouden tijdens het spelen. Die laatste is waar je je het minst zorgen om hoeft te maken. Maar wel zo belangrijk dat deze er is. Hiermee voer je namelijk speciale Yokai aanvallen uit en weerkaats je specifieke speciale Yokai aanvallen van vijanden.

Omae wa mou shindeiru

De combat in Nioh 2 leunt zwaar op zijn voorganger, maar steekt net iets complexer, maar ook beter in elkaar. Team Ninja behoort tot de top tier ontwikkelaars als het op combat-focus aankomt en de diversiteit, intensiteit en persoonlijkheid in Nioh 2 bewijst dit keihard. Er zijn een hele boel wapens die je kunt gebruiken. Meer dan in het eerste deel en mijn nieuwe favoriet: de Switchglaive. Een zeisachtig apparaat met drie vormen. Wederom heb je ook een aantal wapens om te werpen zoals werpsterren, kunai en bommen. Door middel van speciale magische krachten leer je ook omgaan met vuur, elektriciteit, water, gif en andere bronnen om je wapens tijdelijk te versterken, of jezelf te weren tegen de elementen.

Een gloednieuw element in Nioh 2 zijn je Yokai krachten. Omdat je dus half-mens, half-demoon bent kan je de krachten van de duistere wereld omarmen en inzetten. Zodra je een Yokai verslind kan deze een ‘core’ laten vallen. Deze core is net zoals alle andere uitrusting voorzien van een level en bonussen. Deze kunnen onderling dus van elkaar verschillen. Door met je net opgeraapte core te bidden bij een shrine zuiver je de core en kan je deze huizen in je spirit. Per spirit kan je twee cores huizen en je kunt maar één spirit tegelijk actief hebben. De cores die je hebt ingesteld zijn nu speciale aanvallen die je kunt inzetten tijdens de gevechten. Naast deze speciale aanvallen kan je ook tijdelijk zelf in een Yokai veranderen. Zodra je ‘shift-gauge’ vol is kan je transformeren in een Yokai. Je levensbalk, Ki-balk en Anima balk veranderen nu in een Yokai Shift balk die langzaam leegloopt van zichzelf, maar ook door aan te vallen, ontwijken, blokkeren en klappen te incasseren. Zodra de balk leeg is verander je weer terug naar je menselijke vorm. In je Yokai vorm kan je tijdelijk aanzienlijk veel schade verrichten.

Ontzettend brute actie

Zoals ik al zei leunt de combat zwaar op het eerste deel. Zo maak je nog steeds gebruik van verschillende houdingen. Een hoge, middel en lage houding. Hoog voor de meeste damage, maar ook meeste Ki-verbruik, middel om er tussen in te zitten en laag. Je snapt ‘m wel. Je houding kan puur afhankelijk zijn van de situatie en de vijanden. Heb je een grote opening om aan te vallen, of heb je amper de tijd? Zo zijn er verschillende factoren die je voortdurend een afweging laten maken over je houding. Per houding en per wapen heb je ook weer aparte skill-trees om meer aanvallen of passieve bonussen te leren. Je krijgt ook per wapen vaardigheidspunten om te spenderen door simpelweg dat wapen te gebruiken. Je hebt dus ontzettend veel vrijheid in wapenkeuze en speelstijl in Nioh 2.

Net als jij gebruiken je vijanden ook Ki als resource. Iedere aanval vergt wat energie (Ki) dus je kunt niet als een gek vierkantje blijven spammen. Je vijanden, weliswaar NPC’s, kunnen dus ook geen aanvallen blijven spammen. Goed omgaan met je Ki is key (haha) in Nioh 2. Zodra je vijand geen energy meer heeft, kan je hem met een aanval er onderuit halen waarna je een krachtige aanval op ze kunt lossen. Dit is ook mogelijk bij Yokai, alhoewel zij geen Ki gebruiken, maar Anima. Deze gaat iets minder snel leeg.

Er zijn ontzettend veel manieren om je vijand te overmeesteren, maar wordt niet te agressief. Geduld is een schone zaak. De neiging om de brute actie je te laten overheersen is groot, maar kost je vaak je kop.

Sluwheid is ook een wapen

Niet alleen door scherp metaal, en harde klappen bereik je je doel in Nioh 2, maar af en toe even een stapje terug nemen kan je ook goed doen. Niet alle vijanden hoeven dood, kan je er om heen? Ga er gerust om heen. Zodra je bidt bij een shrine keren alle normale vijanden terug uit de dood. Yokai die door een wormgat komen in de mensenwereld blijven gewoon dood. Rondzwervende Yokai in de mensenwereld keren ook terug tot leven. Hierdoor kan je ze ‘farmen’ voor amrita om je personage in niveau te laten stijgen. Met extra levels koop je upgrades zoals meer damage voor bepaalde type wapen, meer gezondheid, hoger gewicht limiet en ga zo maar door. Bij de shrine kan je ook je oude of overige wapens opofferen voor punten die je kunt spenderen in een speciale winkel bij de shrine. Hier kan je onder andere elixirs (health potions) van kopen. Door het opofferen van wapens krijg je ook XP, heb je het wapen van te voren gebruikt? Dan krijg je er meer XP voor.

Grafroven

Tijdens het spelen vind je verschillende soorten graven. Rode en blauwe varianten. Bij de rode varianten roep je een revenant op van een andere speler. Hier kan je mee vechten. Van te voren zie je zijn level en uitrusting, dus je kan nog beslissen om de keutel in te trekken. Zodra je de revenant verslaat laat deze spullen achter die je weer kunt gebruiken voor je reis. Onderdeel van deze spullen zijn vaak speciale ‘ochoke cups’. Deze heb je nodig voor de blauwe graven. Met een bepaald item, ‘righteous jasper’ plaats je een blauw graf. Deze kan je zelf gebruiken, maar andere spelers zien dat blauwe graf ook. Zij kunnen dan een revenant oproepen van degenen die dat graf geplaatst heeft. In tegenstelling tot vechten met deze revenenant, helpt deze je nu mee mét vechten. Ideaal voor situaties waarin je tegen krachtige vijanden moet vechten. Het oproepen van zo’n revenant kost je dus die speciale ochoke cups.

Nioh op zijn best

Feodaal Japan ziet er schitterend uit in 1555. Tenminste, in Team Ninja’s recreatie. Het is niet de mooiste game die we hebben mogen spelen op de Playstation 4, maar zeker niet de lelijkste. De game ziet er gewoon goed uit. De omgevingen zijn duister, oud en geven je precies het gevoel die Nioh moet afgeven. Heb je het eerste deel toevallig gemist? Dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. De game speelt zich af vóór de gebeurtenissen uit het eerste deel. Dus je mist eigenlijk niet zo veel wat je later kunt inhalen. Want Nioh 2 moet je jezelf eigenlijk wel een beetje gunnen. Vooral als eerder genoemde termen al enigszins interessant in de oren klinken en vooral als je het eerste deel al hebt gespeeld.

Ik wil de Dark Souls vergelijking eigenlijk niet maken, want buiten het feit dat beide franchises gewoon heel pittig zijn, is Nioh 2 echt een compleet andere game. Ben je dus niet bang voor een stootje en hou je wel van een uitdaging? Een uitdaging in een schitterend, mooi, complex jasje? Dan is Nioh 2 wellicht je nieuwe demoon.

Pluspunten

Brute combat

Minpunten

target systeem werkt niet altijd mee