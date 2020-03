Review: Persona 5 Royal, niet zomaar definitief

De waarschijnlijk meest perfecte quarantaine game is terug, met meer! Het is alweer een tijdje terug, toen we keken naar Persona 5. Nu is het tijd voor de definitieve versie, wat brengt en veranderd Royal aan de core ervaring? Lees het in onze review!

Persona 5 Royal is een kunstwerk als geen ander. De versie die in 2018 verscheen bracht een ervaring zoals we deze niet gewend waren. Met een groot oog voor detail en storytelling bracht Persona mij in een wereld die voor mij vooralsnog onbekend was. Persona 5 is een esthetisch hoogstandje, met alle perfectie van dien. Kleine spoiler, want Persona 5 Royal perfectioneert een formule die al tegen zijn top aan zat.

Verhaal

Persona 5 Royal begint vanaf de eerste 10 minuten al zijn vruchten af te werpen. De hele eerste story instance is nog beter, nog vloeiender en nog mooier. Je wordt direct geïntroduceerd aan één van de nieuwe personages. Om spoilers te vermijden, zal ik niet ingaan op wie dit is en wat diegene toevoegt aan het verhaal. In Persona draait alles om stijl, en stijl is er genoeg in deze veredelde versie van Persona 5. De game vreet aan je daguren, voor je het weet zit je vijf uur lang volledig op het puntje van je stoel jouw eigen verhaal te bepalen.

Je speelt als de Phantom Thieves, een groep tieners die vecht voor sociale gerechtigheid. Dit hele gesprint door de zogeheten Metaverse zal je moeten combineren met het normale tienerleven. De game leunt deels op de zeven hoofdzonden, en iedere Palace (kerkerl), heeft zijn eigen hoofdzonde om te verslaan. Op de veranderingen die in de gameplay zitten komen wij uiteraard later terug. Persona 5 had van origine al een lang en vooral intiem verhaal, waar jij zelf veel sturing in hebt. Met sturing bedoel ik uiteraard het bepalen van jouw eigen acties, met de gevolgen moet je leren leven!

De grote verschillen in het verhaal merk je al direct. Er is veel meer emotie ingebakken in Royal, dan in de core game. En emoties zal je meemaken in deze game, want als jouw vrienden pijn voelen, dan voel jij die ook. Iedere relatie die je in Royal aangaat veranderd hoe jouw verhaal loopt, maak de keuzes zoals jij ze wilt en kijk waar je uitkomt!

Iedere band die jij met iemand opbouwt, zit gelinkt aan een Confidant rank. Er waren eerst 10 ranks, waar nu de mogelijkheid is dit voorbij te gaan. Bepaalde Confidant ranks geven je een volledig nieuw verhaal of nieuwe ervaringen met bestaande en nieuwe personages. Ook zijn een aantal personages opnieuw bekeken door de developers. Zo zijn er nu personages die jouw team kunnen versterken, waar je ze eerst alleen kon verslaan. Dit zorgt ook voor andere eindes in specifieke verhaallijnen. Zo zijn er ook twee compleet nieuwe Confidants toegevoegd aan Royal. De relatie met deze nieuwe personages, zowel als de oude relaties, voelen door het nieuwe ranksysteem meer natuurlijk aan. Ook is er een nieuw schoolsemester om vrij te spelen. Dit semester zorgt voor een boel nieuwe uren om in te duiken.

Gameplay

Persona laat jou en jouw team door een aantal Palaces heen boren. Dit zijn kerkers met ieder een eigen thema. Iedere Palace is vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Niet alles veranderd, maar irritaties die zich voorheen wel eens voordeden zijn allemaal aangepakt. Ook is de grappling hook die de game bevat aardig cool om te gebruiken. Het voegt niet altijd iets toe op gameplay gebied, maar het ziet er zeker strak uit wanneer je hem gebruikt. De movement controls zijn versoepeld, dit was één van de weinige klachten die ik in de originele game had. buiten dat is het platformen in Royal veel frisser dan voorheen.

De combat lijkt op het eerste oog onveranderd. Niks is echter minder waar, gezien de game vooral op de achtergrond veel veranderd. De moeilijkheidsgraden die de game bied zijn iets versoepeld en wat makkelijker gemaakt. Buiten dat zijn weaknesses iets minder sterk, waar technicals juist meer speelruimte krijgen. Dit verschil zorgt vooral voor andere strategische mogelijkheden. Iedere Palace heeft nu nieuwe collectibles, waaronder de Will Seeds. Vind ze allemaal en wordt sterk beloond! Mementos zijn daarentegen aardig onveranderd. Dit zijn willekeurig gegenereerde end-game missies, waar je leuke beloningen uit kan vangen. Het is moeilijk om iets wat al willekeurig is drastisch te veranderen. Buiten dat werkt het Memento systeem zoals bedoelt. Je hoeft uiteraard niet alles te veranderen.

Persona 5 draait uiteraard ook om het studentenleven. Het lijkt er dit maal op dat je veel meer vrije tijd hebt om in te vullen. Dit is erg fijn, gezien het studentenleven in de originele game nogal hectisch kon zijn. Iedereen die Persona 5 heeft gespeeld, weet tevens ook hoe irritant het soms kon zijn als Morgana stond te zeuren dat je naar bed moest. Atlus heeft goed geluisterd naar de feedback die ze kregen hierop en ook deze feature is flink versoepeld. Jij als speler hebt nu veel meer tijd om in te delen met je in-game relaties en ook met het studeren voor je school. Hierdoor is er meer opening om zoveel mogelijk in de game te beleven, in één playthrough.

Geluid en Graphics

Persona 5 Royal voegt aardig wat nieuwe soundtracks toe. Iedereen kent de originele soundtrack wel, gezien deze immens populair is onder fans en zelfs onder mensen die de game nog nooit aan hebben geraakt. De nieuwe soundtracks evenaren de originele met gemak. Iedere nieuwe soundtrack voegt een immense sfeer toe aan wat al een naadloze sfeercreatie had. Ditzelfde geld voor de nieuwe dialogen. Dit is de eerste game, waar ik de engelse voice-over fantastisch vond. Iedere snaar wordt op het juiste moment geraakt en Royal verbeterd hier immens op.

Het grafische verschil merk je vooral in de portretten die je ziet tijdens dialogen en interacties. Die zien er nog strakker uit dan voorheen met meer gezichtsanimaties dan ervoor. Er is ook veel meer om je personages mee aan te kleden, buiten dat is iedere DLC in Royal ingebakken in de game.

Verdict

Ik zou echt gaan mierenneuken als ik zou gaan zoeken naar foutjes in Persona 5 Royal. Dit is niet zomaar een definitieve versie van een bijna-perfecte game. Dit is een stap naar voren. Persona 5 Royal veranderd alle mindere aspecten en voegt ik weet niet hoe veel uren aan gedetailleerde content toe. Ik had niet meer kunnen wensen van Royal. Het is dan ook een gegeven dat ik de game aan iedereen aanraad. Of je nu de core game ervaren hebt, of nog nooit een Persona game hebt gespeeld. Persona 5 is en blijft één van, als al niet de beste JRPG’s aller tijden.