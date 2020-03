Review: Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Even klaar de main Pokémon line? Even klaar met Sword en Shield? Toch een Pokémon fan? Dan is er een re-make van de welbekende Mystery Dungeon voor jou op de markt gekomen!

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX is een mond vol. In de main line Pokémon games volgen wij natuurlijk vooral het kind dat de wijde wereld ingaat om de Pokémon League te verslaan, Pokémon te verzamelen en gebieden te exploreren. Maar wat als dat kind op een dag wakker word als Pokémon? Dat is waar Mystery Dungeon begint.

Rescue Team DX is een re-make van de oude DS en Advance games. Je begint de game met je transformatie tot Pokémon, al heb je verder geen idee waarom of hoe dit gebeurd is. Er worden je allemaal vragen gesteld over je persoonlijkheid, vanuit daar word er een Pokémon uitgekozen die jij al bespelen. Vervolgens kan je een buddy uitzoeken. Als jij het niet eens bent met de keuze die de game voor je maakt, dan ben je vrij te veranderen.

Wat als

Vervolgens kom je als Pokémon zijnde terecht in een wereld waar je meer leert over hoe bepaalde Pokémon zich gedragen. Het is bijna een Animal Planet aflevering, alleen praten de dieren voor zichzelf. Maar, waar de mensheid zich drukmaakt om een prestatiemaatschappij en sociale media, helpen Pokémon elkaar constant. Vandaar dat ook jouw reddingsteam gevormd zal worden! Mystery Dungeon mist in het verhaal helaas wat diepgang. De questen die je krijgt zijn verhalen die je in verschillende RPG waarschijnlijk al eerder hebt gehoord. Maar, dat mag voor velen gelukkig de pret niet drukken.

Je wordt in willekeurig gegenereerde dungeons geplaatst, waar je vervolgens area na area afstroopt om vijanden te verslaan, items te vinden en je questen te voltooien. Vanaf een top-down perspectief niet te vergeten! De vijandelijke Pokémon vallen echter pas aan, als jij dit eerst doet. Zo heb je de kans om na te denken over je volgende zet. De game speelt rustig weg, maar is niet erg intuïtief als het aankomt op de gevechten. Het voelt allemaal vrij lineair en hoewel dit vroeger niet zo’n probleem was, pakt dit in 2020 iets minder goed uit. Dat zeggende is deze game heerlijk om gewoon even te kalmeren.

Wat de game iets uitdagender maakt, is dat je ook honger krijgt en natuurlijk je HP points dalen na ieder gevecht. Het is de bedoeling dat je dit allemaal omhoog houdt, terwijl je andere Pokémon probeert te redden! Het wordt na een aantal uur en dungeons best een resource puzzel. Soms moet je hierdoor ook kunnen zeggen dat je even terug gaat en het later weer probeert. Het rogue-like element dat je al je spullen kwijtraakt als je doodgaat is ook hier aanwezig. Zorg er dus voor dat je genoeg achterlaat en alleen het essentiële meeneemt.

Je kan je team upgraden met verschillende moves, waar je er met vier tegelijkertijd het veld op kan gaan. Deze moves kan je op verschillende manieren krijgen, waaronder de welbekende TM. Mystery Dungeon houdt je lang genoeg bezig met het strategisch uitvogelen van de volgende dungeon. Je bent overigens altijd in een team. Waar de main line games soms eenzaam kunnen voelen, heb je in Mystery Dungeon DX altijd iemand om mee te convergeren. Pokémon volgen en helpen elkaar en dat is waar deze game over gaat. Buiten dat is de game toegankelijk voor zowel jong als oud. Waar ik wel tegenaan liep, is de controls. Ik begrijp dat je in een dungeon werkt met het hele ‘vakjes’ idee, maar de controls in een dungeon vond ik zelf heel stijfjes aanvoelen.

Graphics en geluid

Wat voor sommigen een hit en voor anderen een miss is, draait vooral om het grafische aspect. You love it, or you don’t. Ik persoonlijk vind de grafische gebrushte stijl juist heel mooi. Ook zijn de Pokémon zelf zo schattig als maar zijn kan. Soms mis je wel net dat beetje extra detail, wat een scene misschien iets levendiger had kunnen mkane. Al met al vind ik de art-style in Mystery Dungeon erg tof. Ditzelfde geld ook wel voor het geluid. De muziek is tof en de in-game sounds mogen er ook wel wezen. Maar ook hier voelt het soms net niet sterk genoeg aan.

Voor wie is het?

Mystery Dungeon is een aparte game en niet iedereen zal de game lekker vallen. Ja, er missen wat dingetjes her en der, maar voor wie is de game precies bedoelt? Sowieso zullen de die-hard Pokémon fans de game weer op gaan pakken en deze spelers zullen de grind die Mystery Dungeon soms kan zijn alleen maar waarderen. Dit geeft natuurlijk ook meer speeltijd! Maar, de game is ook voor degene die een Switch Lite heeft, naar mijn mening is dit een echte handheld game en zo moet hij dan ook gespeeld worden. Buiten dat is de game voor iedereen die eens iets anders zoekt dan de normale Pokémon ervaring een soort fris briesje die door de woonkamer giert op een warme woensdagmiddag.

Verdict

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX is niet voor iedereen weggelegd en ook zeer zeker geen perfecte game. Er missen her en der wat aspecten, maar al met al is de game een uniek iets. Mystery Dungeon heeft een charme dat veel rogue-like games missen. Ook is de game voor verschillende leeftijden aantrekkelijk. Zou ik de game voor de volle prijs aanraden? Misschien niet voor iedereen. Ik zelf zou hem eerder op de 30-40 Euro kopen, maar als je een echte fan bent dan heb je de game waarschijnlijk toch al! Het voelt soms als een second-life simulator, je wilt dagelijks bijhouden hoe jouw Pokémon ervoor staan en dat maakt de game aantrekkelijk om naar terug te komen.