Review: Rainbow Six Siege – Operation Void Edge

Het vijfde jaar van Rainbow Six Siege is officieel van start gegaan en het gooit een aantal tactieken over en weer die jouw speelstijl voor altijd kan veranderen. In ieder geval wél voor de map Oregon. De verbouwing zorgt voor een typische moderne Rainbow Six Siege map layout.

Waar Rainbow Six Siege ooit begon als lelijk eendje wilde Ubisoft nog niet de handdoek in de ring werpen. Nu in het vijfde jaar plukken we daar nog steeds de vruchten van en kent Siege een van de grootste Esport scenes. We zijn er nog lang niet, want de plannen om de tactische shooter mee te nemen naar de volgende generatie liggen al klaar. Voordat het zo ver is mogen we nog een jaartje aan de slag met nieuwe operators, maps, verbeteringen en meer. We beginnen met Operation Void Edge, waar we vóór de release al even van hebben mogen snoepen.

Ik verbouw je de voorgevel!

Twee nieuwe operators en een grote verbouwing in de map Oregon. Dat is wat we mogen verwachten van het eerste seizoen in het vijfde jaar. Je zou kunnen stellen dat de verbouwing eigenhandig is gebeurt door de nieuwe verdedigende operator Oryx. Deze krachtpatser kan namelijk door niet versterkte muren beuken om de vijand te verrassen, of om simpelweg een zogenaamde rotation hole te maken. En dat zonder Poké Balls (impact grenades)! Als klap op de vuurpijl is Oryx ook de enige verdedigende operator die luiken omhoog kunt klimmen. Er zijn nu twee operators die dit kunnen. Amaru, de aanvallende operator kan met haar grijphaak ook luiken omhoog klimmen.

Nederlandse Trots!

De aanvallende operator van dit sezoen in Rainbow Six Siege is Nienke Meijer, ofwel Iana. Geboren in Katwijk! De Nederlandse operator beschikt over een ‘Gemini Replicator’. Dit is een bestuurbare hologram van haarzelf. Hiermee kan je mee gaan verkennen, maar zodra een vijand op je schiet is je hologram weg. Waarom zou je dan niet gewoon een drone gebruiken? Iana’s speeltje is heel erg geschikt om kamperende verdedigers de tent uit te lokken. Waar een gewaagde gluurpoging je al snel de hele ronde kan kosten zijn er voor Iana weinig levensbedreigende gevolgen. Lok die smerige Echo achter z’n deployable cover vandaan en laat je teamgenoot het werk afmaken.

Een compleet andere map

Oregon is al een oudje, maar met een likje verf en een grote verbouwing behoort Oregon in Operation Void Edge tot een typisch moderne Rainbow map. Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is dat er veel meer mogelijkheden zijn om een situatie aan te pakken. Kleine, maar ook grote ruimtes, veel meer betredingspunten en veel meer rekening gehouden met het huidige aanbod aan operators. Zo zijn er nieuwe luiken geplaatst waardoor je vanuit de garage al naar boven kunt gaan met Amaru zodat je het knelpunt bij het trappenhuis bij de hoofdingang kunt vermijden. Wederom niet zonder risico, want als het luik al geopend is kunnen verdedigers de garagepoort zien vanaf boven.

De bovenverdieping heeft over het algemeen het meeste last van de verbouwing. Het is voor de aanvallers een stuk gemakkelijker om het gebouw te betreden, maar daarentegen zijn er meer ‘verstop plekken’ voor verdedigers om niet direct vanuit een raam van het leven beroofd te worden. Het voelt wat meer gebalanceerd aan en ik denk dat dit ook de bedoeling is geweest. De gebalanceerde map is een stuk voordeliger geworden voor aanvallers, met name de kelder. Nog steeds enorm eerlijk, maar ten opzichten van de originele versie is het niet meer zo makkelijk om de kelder te ankeren als verdediger. Dankzij een vierde entreepunt kunnen aanvallers nu letterlijk van vier verschillende kanten de kelder betreden. Voorheen waren dit eigenlijk maar 2,5.

De begane grond ziet er over het algemeen nog het bekendste uit. De keuken heeft een nieuw entreepunt en een aantal entree punten zijn verplaatst of weggehaald waardoor bijna alle spawnpeeks er uit zijn gehaald.

Bekijk onderstaande video van Rogue-9 voor een video overview van de verbouwde Oregon map.

Verdict

Uitstekende aas, een tegenhanger voor Amaru, met wat extra snufjes en een compleet verbouwde en eerlijkere map. Het vijfde jaar van Rainbow Six Siege begint enorm sterk met Operation Void Edge. Het regenboog ontwikkelteam weet ontzettend goed waar ze mee bezig zijn en voeren zowel grote als kleine aanpassingen door om de game over het algemeen eerlijker te maken en de keuze meer bij de speler te leggen in plaats van bij de meta.