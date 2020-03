Review: The Division 2: Warlords of New York

The Division 2 kreeg wat meer gemixte reacties dan de voorganger, des al niet te min vonden wij dit tweede deel zeker niet minder sterk dan de eerste. Nu gaan we terug naar het welbekende New York, die er iets anders uitziet dan in het eerste deel.

The Division 2 is en blijft een cover-based looter-shooter met flink wat RPG elementen om zelfs nog binnen dat genre te vallen. Dit is in de sterren geschreven. Maar, binnen de game vinden er veel veranderingen plaats. Een veranderend gear systeem, nieuwe loot, een ‘nieuw’ gebied en nieuwe personages is wat we vinden in de Warlords of New York uitbreiding. Is deze uitbreiding fris genoeg om boeiend te blijven? Lees het in onze review!

Gooi je vuilnis toch weg

New York, ah, dat is een tijdje geleden. Er is veel veranderd in de stad. Het sneeuw is gesmolten en de ware aard van een post-apocalyptische setting laat zich zien. En nee, de aarde is niet vergaan, maar New York heeft veel te verduren gehad. De stad heeft een geweldige passende sfeer. Overal liggen vuilniszakken, steegjes zijn grimmiger dan ooit en er zijn genoeg riolen en geheime plekken om te bezoeken. Net als in de base-game, voelt ook New York levendiger dan ooit. Overal zijn bad guys om neer te knallen en allianties om te vormen. Er is meer dan genoeg te vinden en te doen over de 8 tot 10 uur lange verhaallijn die de uitbreiding mee brengt.

Als je eenmaal aankomt in New York word je niet meer een kop thee en een koekje ontvangen. De populatie daar is aardig sceptisch over The Division en laat dit ook weten. De mensen in New York willen niet gered worden, maar wij geven niet op. Spelers uit de eerste game kennen Alex Keener vast nog wel. Een voormalige Division agent die nu zijn normen en waarden achterlaat en New York over probeert te nemen. Het is aan jou om Keener te stoppen.

Allereerst krijg je vier gebieden om te kiezen, alsof je in World of Warcraft je strike-point kiest. Maar, je kan ze in iedere volgorde doen. In de gebieden word je ontvangen door verschillende soorten vijanden. In die vier gebieden zitten namelijk vier luitenants van Keener. Dit zijn dan ook je eerste doelwitten. Als je puur en alleen de verhaallijn speelt, dan ben je op zich zo door de uitbreiding heen, gelukkig is er meer te doen, vinden en ontdekken.

De luitenants laten zien waarom de boss battles in the Division gewoon supertof en vooral super uitdagend zijn. Op je weg naar de eerste, tweede, derde en vierde luitenant, vind je natuurlijk genoeg wapens en armor om jouw personage sterker te maken. Ook zijn er nieuwe skills om uit te breiden. Warlords of New York draait niet alleen maar om de verhaallijn, er zijn aardig wat quality-of-life veranderingen en die zijn misschien wel even belangrijk als de story.

Even kijken, hoe zat dat nog eens?

Buiten de nieuwe missies, is er veel veranderd aan het gear systeem, de Dark Zone en meer. Spelers die de base-game niet hebben gespeeld, krijgen een level 30 boost en zullen niet veel van de verschillen gaan merken. Maar, je komt er al gauw achter dat er veel veranderd is. In de base-game kwam je sowieso veel meer trash-loot tegen dan in Warlords. Inventory management was echt verschrikkelijk. Je krijgt niet alleen minder loot, maar ook de manier van hoe de stats gepresenteerd worden maakt het makkelijker om slecht van beter te onderscheiden. Dit maakt het veel makkelijker om wapens te kiezen en het verwijderd de ‘clutter’ die je vaker tegenkwam in je backpack.

De Division 2 krijgt ook een vorm van een battle pass. Maar, in Warlords wordt ervoor gezorgd dat je wekelijks nieuwe doelen hebt, of zelfs nieuwe missies krijgt. Tijdens het spelen van de verhaallijn wordt ook uitgelegd waarom de battle pass de game bereikt. het is niet zomaar een levelsysteem waar je breinloos doorheen gaat alsof het heitje karweitje is. Nee, er zit een gehele verhaallijn vast aan de seasonal content zowel als de battle pass missies. Het seizoen duurt 12 weken en zal nieuwe agents introduceren om op te jagen, zowel als nieuwe gear om te verzamelen. Het eerste seizoen startte op 10 maart.

Verdict

Warlords of New York voelt niet als een volledig nieuw deel, maar wel als een flinke verbetering van wat er wel was. The Division 2 is een originele en toffe game op zichzelf en Warlords voegt hier niet alleen een nieuwe map en storyline aan toe, maar ook genoeg kwaliteitsveranderingen. Buiten dat is de game vaak flink afgeprijsd en dit is al reden genoeg om de game op te gaan pakken. New York brengt een geweldig grimmige sfeer en de game voelt levendiger dan ooit. Ga jij jezelf eraan wagen?