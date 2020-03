Review: TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

De Isle of Man TT is een jaarlijks evenement dat plaatsvind op de Isle of Man in Mei – Juni sinds de start in 1907. Het is een van de gevaarlijkste race evenementen ter wereld. Wie de game opstart zal snel weten waarom. Haarscherpe bochten, moeilijke controls en wind die het je moeilijker maken terwijl je op millimeters afstand van gebouwen door dorpjes raast.

Een flinke learning curve

Wie bij zijn eerste race flink aan de gashendel draait zal waarschijnlijk met voorwiel in de lucht vooruit schieten tot je rider op de grond ligt en je tegenstanders je moeiteloos voorbij gaan. TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 is dan ook niet zomaar een racing game. Het is een sim. En dan ook gelijk een sim die zelfs voor motorrijders pittig zal zijn. De controls komen dan vaak ook niet helemaal overeen met hoe het is om motor te rijden.

Kortom: TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 is moeilijk. Dit zal niet iedereen even lekker liggen. Hoewel een sim natuurlijk best een beetje moeilijk mag zijn zit hier een flinke learning curve in die je vanaf het begin al tegen zal zitten. Je zult een groot deel van de tijd naast je motor liggen. Een paar game settings zullen je daar in helpen. Je kunt gebruik maken van ABS, samengestelde remmen, een racing line en meer features. Zou je het op je motor blijven zitten dan eenmaal een beetje onder de knie hebben, kun je de uitdaging vergroten door anti wheelie systemen uit te zetten, over te gaan op aparte remmen en schakelen en natuurlijk de ABS uit zetten.

Crashen. Heel veel.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 geeft bijna een Dark Souls achtige uitdaging. Dat is dan ook vaak frustrerend omdat het niet gelijk heel eerlijk voelt. Wie even stilstaat bij wat de TT nou precies is zal begrijpen dat dit toch echt wel eerlijk en realistisch is. De TT eist bijna elk jaar wel een paar levens. De game geeft geen Burnout achtige weergave van crashes maar laat wel goed zien hoe moeilijk en hoe veel vaardigheid nodig is om de TT te rijden. Je zult elke race en elke track goed uit je hoofd moeten leren.

Mooie motoren

Er lijkt veel tijd en moeite te zijn gestoken in de graphics van de game. Dit zie je in sommige aspecten meer terug dan in andere. De motoren zijn natuurlijk de ster van de show dus deze zien er prachtig uit. Helaas is dat voor de omgeving, de gebouwen en de riders niet altijd het geval. De low texture gebouwen zijn zo nu en dan toch een doorn in het oog. Nou hoor je daar natuurlijk op hoge snelheid langs te razen maar t duurt dus even om op dat niveau te komen. Het is juist wanneer je de lange open wegen over gaat dat je pas de prachtige zonsondergang ziet en je minder stoort aan de omgevingen.

Bijna maar toch net niet

Al met al zorgt TT Isle of Man – ride on the edge 2 voor een interessante ervaring die toch net de plank misslaat. De controls en physics zijn niet helemaal trouw aan het echte motorrijden en sommige details missen toch echt. Zo zul je tijdens een race in first person view wel vuil op je vizier en windscherm zien spatten maar de sound design is minder. Het terugschakelen geeft niet de gewenste ploffen van de uitlaat en je hoort je banden weinig doen. Zo nu en dan zul je moeten knokken tegen de wind en zul je deze ook horen maar dat is dan ook het uiterste. Het is moeilijk om in deze game op te gaan. Je zult nooit piepende banden horen, wanneer je met 200 kilometer tegen een gebouw knalt hoor je ook niet veel en de geluiden bij botsing met tegenstanders zijn er ook bijna niet. Dit zorgt al met al voor een wat mindere ervaring.

Verdict

TT Isle of Man zorgt voor een middelmatige ervaring die misschien net genoeg is voor echte motor fanaten. De game zit vanwege contracten en representatie van echte motorrijders vast aanbepaalde merken, outfits en motoren. Veel keuze in motoren is er dus niet en er is naast performance tuning weinig aan customization. De echte completionists zullen in de open world challenge mode aan de gang gaan met verschillende opdrachten om zo toch alle perks, onderdelen en decals bij elkaar te krijgen. De casual spelers zullen zich waarschijnlijk snel vervelen. Deze spelers zullen waarschijnlijk veel bezig zijn met de caraar mode die niet veel afwijkt van wat andere racing sims doen. Je maakt daarin keuzes tussen bepaalde races in een kalender. Dat wil zeggen dat je soms strategische keuzes moet maken tussen welke races je gaat rijden en welke je voorbij laat schieten. Dit vergt zo nu en dan toch wat nadenken omdat je bepaalde sponsoren en dus ook bepaalde motoren binnen kan halen door goed te presteren in de juiste races.

Wie even doorbijt en vrede kan maken met het gebrek aan motoren en opties en natuurlijk de pittige learning curve zal zich prima vermaken met TT Isle of Man. wanneer je uiteindelijk begrijpt hoe de controls in elkaar zitten en het lukt je om razendsnel door een bocht te komen, geeft dat ook echt een goed gevoel.

Voor de meeste spelers zal het waarschijnlijk niet zo ver komen.