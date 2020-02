Review: Vanquish & Bayonetta bestaan 10 jaar

De Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle is eindelijk uit. Deze twee Platinum Games titels zijn nu te spelen op de Playstation 4 en de Xbox One. Maar, zijn ze het nog waard?

Beiden Vanquish zowel als Bayonetta zijn dus al een 10 jaartjes op de markt verkrijgbaar. Waar Bayonetta een van de meest succesvolle games van Platinum is, is Vanquish wat minder hoog op de lijst te zien. Toch zijn beiden titels immens populair. In deze review gaan wij niet al te zeer in op de games zelf, gezien die reviews 10 jaar geleden al op het internet te zien waren. Wel gaan we in op waar beiden games in de markt staan en de verbeteringen met de nieuwe bundel.

Vanquish

Deze third-person action shooter kwam voor het eerst uit op de Playstation 3 en de Xbox 360. Deze game werd toen gezien als misschien één van de snelste games dat jaar. Dit als in, de gameplay speelt erg snel. Maar, waar de movement controls vooral erg uniek zijn, missen ze ook wat basispunten. Ja, je kan op je knieën over de grond sliden terwijl er vuur uit je schoenen komt die je vooruit schiet, maar je kan niet sprinten. Ja, als je achter een muur schuilt kan je eroverheen springen, maar dat kan dan ook alleen als je al achter de muur zat. Zo merk je de limitaties die de game je al snel oplegt. Dat is dan ook één van de enige minpunten die ik me aan de game zou bedenken.

Wat het tofst aan de game is, is de uitdaging. Niet alleen de boss-fights zijn lastig, zelfs normale vijanden kunnen je doormidden meppen binnen 1 á 2 nekslagen. Tijdens boss-fights kunnen ook kogels nog wel eens schaars worden, gezien je je omgeving vaker goed moet gebruiken en niet alles met je eigen wapens moet willen doen. Vanquish is niet meteen de meest populaire game. De game ziet er op de Playstation 4 echter nog lekker strak uit, voor een game uit 2010. De actie vliegt in het rond bij Vanquish waar je letterlijk de auto’s langs komen gevlogen. Maar als de game niet immens populair was in 2010, wat was het dan wel?

Wat je dan dus wel merkt, is hoe invloedrijk deze game is op bepaalde huidige titels. Denk daarbij aan games als Warframe, waar de invloed van Vanquish goed is gebruikt om strakke, snelle gameplay uit te brengen. Maar ook Platinum Games’ eigen nieuwe titel genaamd Astral Chain pakt veel invloed van Vanquish op. Veel mensen hoopten op een remaster van de game, maar wij zijn allang blij dat de game wat meer aandacht en marketing krijgt dan toen. Ondanks dat Platinum titels toen nog wat meer onder de radar gingen, is Vanquish een solide titel die zijn invloedrijke gameplay zeker nog eens in de spotlight mag krijgen.

Bayonetta

Ja, de serie die de constante vergelijk met Devil May Cry aan moet horen is wederom terug. Na in 2018 op de Nintendo Switch uit te zijn gekomen met in 2010 het origineel debuut, is de game nu in 4K te spelen op de Playstation 4. Wat vooral opvalt bij Bayonetta is hoe het charme van de game volledig aanwezig blijft ondanks de ietwat oudere grafische technologie die erachter zit. Bayonetta is één van de game titels waar de movement me blijft verplaatsen. De game speelt zo lekker weg, en de Playstation 4 helpt daar nog een handje bij natuurlijk.

Bayonetta is een klassieker, een lekker uitdagende game die niet bang is voor een ietwat seksistische ondertoon. De game introduceerde in 2010 gameplay elementen waar niemand ooit van gehoord had en had de meest vloeiende gameplay op de markt. Bayonetta zou in 2018/2019 een derde deel krijgen, helaas lijkt het erop dat deze game nog even op zich laten wachten. Toch blijven de eerste twee delen tijdloos, met name door de geweldig soepele controls, de demonische maar vooral vrij slimme vijanden en een iconisch personage. De game is een zeer, zeer dikke aanrader.

Verdict

Vanquish en vooral Bayonetta zijn twee tijdloze games, die nog prima meedraaien tegenover de huidige markt. Platinum Games’ is een van de meest invloedrijke studio’s en deze twee games zijn daar goede voorbeelden van. Voor de prijs van 40 Euro krijg je twee fantastische games die laten zien hoe veel invloed ze hebben gehad op de huidige industrie. Als je beiden games nog nooit aan hebt geraakt, of je wilt ze in 4K opnieuw spelen, dan is dit je kans! De games krijgen van ons een dikke aanrader voor iedereen die fan is van action-packed games en over-de-top actie.