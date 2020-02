Review: Warcraft III Reforged, Blizzard slaat de plank mis

We moesten er lang opwachten, maar de remake van de klassieker en één van de beste RTS games is hier. Warcraft III Reforged is op 29 januari uitgekomen. Met deze game volgt Blizzard de trent om oude klassiekers opnieuw leven in te blazen door middel van een remake. Een aantal van die remakes vallen in goede aarde, zoals Resident Evil. Andere remakes slaan de plank volledig mis en verpesten de klassieker. Helaas hebben we hier te maken met één uit de laatste categorie.

Warcraft III Reforged is zoals gezegd een remake van de oude klassieker Warcraft III. Daarnaast was de game grondlegger voor de hedendaagse Tower Defense games en de MOBA genre(games als League of Legends). En uiteraard heeft de game gezorgd voor de immens populaire MMO World of Warcraft. Er is zoveel goeds uit de game gekomen, dat we hadden gehoopt op een heerlijk remake van de game. Bij de aankondiging van de remake, maakte ik bijna een sprongetje van geluk. Hoe anders is de ervaring nu wanneer we eindelijk aan de slag mogen met de remake. Want heel eerlijk, Blizzard slaat de plank volledig mis met deze remake.

Warcraft III Reforged zit vol met bugs en problemen. Misschien een schrale troost maar Blizzard heeft inmiddels aangekondigd om wat van die problemen op te lossen. Maar goed die oplossingen waren er nog niet op moment van reviewen. We ondervonden veel problemen met de verbindingen tijdens de multiplayer games. Zo nu en dan deden die zelfde problemen ook op in de singleplayer games. Maar gelukkig ben ik zelf meer een sandbox gamer of een campaign mode gamer.

Campaign en Graphics

De campaign van Warcraft III Reforged is oud en vertrouwd. Blizzard heeft niks aan het verhaal en missies verandert. Gelukkig maar want het zou dan zeker niet dezelfde game zijn geweest als toen. Je hebt acht episodes om te spelen en een proloog. De proloog is gelijk de tutorial van de game. Handig uiteraard voor degene die te jong waren of deze game nooit hebben gespeeld. Maar voor de generatie die de game al eerder heeft gespeeld of andere RTS games speelt, is het wel heel vervelend dat je de tutorial niet uit kan zetten. Ik had liever een optie gezien om dit uit te zetten om vervolgens van de proloog te genieten. Elke episode vertelt het verhaal van één van de vier volken in de game. De proloog start met de Orcs en de eerste episode met de Humans.

Met een remake verwachten we over het algemeen natuurlijk een game met een HD jasje. En als ik eerlijk naar de game kijk, kan ik zeggen dat Blizzard daar niet goed is in geslaagd. De CGI filmpjes tussen door lijken alsof ze uit 2002 komen(het jaar van de originele release). De models van de eenheden zien er van dichtbij wel een stuk beter uit dan in het origineel. Maar heel eerlijk, hoe vaak zoom je in tijdens een RTS game om naar je eenheden of huisjes te kijken? Van bovenaf ziet de game er prima uit, alhoewel als we de vergelijking trekken met het origineel dan is het meer een kwestie van smaak. Welke versie vind je er mooier uit zien?

Verdict

Warcraft III Reforged is een remake met heel veel gemixte gevoelens. De game ziet en voelt aan als een luie remake van een geweldige klassieker. Een klassieker die veel meer verdient als we kijken naar de genres en games die na deze game uitkwamen of op deze game gebaseerd zijn. Qua graphics is het meer een gevoelsmatig dingetje. De één zal de oude versie beter vinden en de ander de Reforged versie. Het grote verschil zit voornamelijk in de eenheden wanneer je erop in zoomt. Maar van bovenaf is het toch meer een kwestie van smaak. De CGI filmpjes zien eruit alsof ze uit de release jaar komen en is ook weinig aan te zien qua vernieuwing. Neem daarbij de bugs en problemen van het spel bij bijvoorbeeld de verbindingen voor multiplayer games. Regelmatig ondervind je problemen ermee. Maar zoals we van de week hebben kunnen horen, is Blizzard van plan om die problemen op te lossen.

Het irritante aan Warcraft III Reforged is dat de game ook gewoon weer goed is. Zodra je in een game of campaign zit, voelt het alsof je de originele versie speelt. Alles voelt vertrouwd aan en het is een genot om de game te spelen. Alles werkt in game zoals het zou moeten werken en het is zeker een prima trip down memory lane. Puur daarom en de nostalgische redenen krijgt de game een krappe voldoende. Blizzard had veel meer kunnen doen met de remake. Het had veel meer potentie om simpelweg weer een goede game seller te worden. Maar zoals die nu is en hoe de game is uitgekomen is het niet echt aan te raden om hem te kopen voor de prijs die er nu voor staat. Hopelijk zullen de problemen en bugs snel verdwijnen zodat de game alsnog wat meer lof krijgt.