Re:ZERO seizoen 2 officieel uitgesteld

Even wat anders dan het gebruikelijke gaming nieuws. Re:ZERO seizoen 2 wordt uitgesteld door het Coronavirus. De anime laat geen jaar op zich wachten, de delay is gelukkig maar een aantal maandjes.

Re:ZERO wordt namelijk uitgesteld tot ergens in juli 2020. De anime zou eigenlijk begin april uitkomen. Voor degenen die seizoen 1 nog niet hebben gezien, je hebt nog tijd genoeg! Re:ZERO zal niet de enige anime zijn die uitgesteld gaat worden, naarmate de Corona uitbraak in Japan flink vordert. Deze uitbraken zijn dan ook toevallig in buurten waar meerdere anime studio’s gevestigd zijn.

Een officiële datum voor Re:ZERO seizoen 2 is er dus nog niet, buiten het feit om dat het doel is om het seizoen in juli eruit te pompen. De release datum zal binnenkort op deze Twitter bekend worden gemaakt. Niet alleen seizoen 2, maar ook de officiële CD met verschillende soundtracks is uitgesteld van 13 mei tot 26 augustus.

Het Coronavirus veroorzaakt veel problemen in de industrie voor games, anime en technologie. Zo werden evenementen als GDC, SXSW en AnimeJapan uitgesteld of geannuleerd. De nieuwe James Bond (No Time to Die), werd ook uitgesteld, omdat bioscopen in China en de rest van de wereld gesloten zijn tot de Corona-golf voorbij is.

Kijken jullie uit naar seizoen 2 van Re:ZERO? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Wij zijn benieuwd naar jouw mening!