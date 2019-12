Riot Forge presenteert 2 nieuwe games op TGA 2019

Riot Forge heeft op The Game Awards 2019 2 nieuwe games laten zien. De games vinden beiden plaatst in het League of Legends universum en zijn op dit moment in ontwikkeling. De eerste game is Ruined King, een turn-based RPG. De tweede game is CONV/RGENCE, een platformer waarin Ekko de hoofdrol speelt.

Het was al voor het evenement bekendgemaakt. Er zouden tijdens The Game Awards 2019 nieuwe projecten getoond gaan worden van Riot Games. Het was dus vooral afwachten wat we te zien zouden krijgen. Het antwoord is tijdens het event gekomen. Riot Forge, een onderdeel van Riot Games dat nieuwe games ontwikkelt, heeft ons 2 nieuwe games getoond. Het zijn 2 games die beiden in het League Of Legends universum plaatsvinden. Dit is ook de doelstelling van Riot Forge. De eerste game heet Ruined Kind. Het wordt een turn-based RPG, waarbij het verhaal zich zal afspelen rondom de befaamde Ruined King. Het is nog niet bekend wat voor vorm van turn-based combat we gaan krijgen. De video die getoond werd is namelijk alleen nog maar een eerste teaser.

CONV/RGENCE

De tweede game die Riot Forge heeft getoond tijdens The Game Awards 2019 heet CONV/RGENCE. Het is een platformer game die in de hoofdrol het personage Ekko uit League of Legends heeft. Voor spelers van LoL zal het dan ook niet verrassend zijn dat deze game het concept tijd veel zal gebruiken. In de video zien we namelijk een volwassen Ekko, die bezig is met het beschermen van Zaun. Uit het niets verschijnt er een explosie en een van de gebouwen stort in. Maar dit is niet blijvend, want Ekko gebruikt zijn magie om de tijd terug te spoelen en het gebouw staat weer. Het filmpje wordt ook afgesloten met de zin: “But I can change anything.” Het lijkt er dus op dat deze game zal draaien om platforming en daarbij gebruik maken van het terugspoelen van de tijd. Dit geeft toch ergens wel een Prince of Persia vibe af, maar hoe het er precies uit gaat zien is nog erg onduidelijk.