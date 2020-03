RuneScape: Een interview over de nieuwe Archaeology skill

RuneScape’s eerste grote update van 2020 is de 28 skill die de wereld van Gielinor gaat verrijken. De grote uitbreiding geeft spelers toegang tot vijf nieuwe locaties, uren aan content en opent de weg voor nieuwe en oude verhalen.

Archaeology wordt de 28e skill in Runescape. Op gebied van impact is dit de meest krachtige skill in 19 jaar waar spelers mee te maken krijgen. Spelers reizen naar vijf grote dig sites om op zoek te gaan naar relieken en artefacten. Door deze krachtige artefacten te restaureren spelen archeologen krachtige perks vrij die ze permanent kunnen activeren. Deze variëren tussen oneindig veel energie om te rennen, adrenaline boosts en nog veel meer.

Dankzij de nieuwe skill wordt er een pad geopend naar nieuwe en oude verhalen. Één van deze verhalen gaat over de scheppers van de wereld. de Elder Gods. Archaeology neemt spelers mee op reis door een verhaallijn waarna zij uiteindelijk de ingang ontdekken van de Elder Godwars Dungeon. Spelers kijken al jaren uit naar deze toevoegen. Door de komst van Archaeology is deze endgame activiteit dichterbij dan ooit.

In een interview met onder andere Lead Designer, Dave Osborne van Jagex hebben we een aantal brandende vragen omtrent de nieuwe skill mogen stellen. De belangrijkste informatie uit dit interview hebben we uitgewerkt.

“Archaeology is the joy of uncovering powerful elements, artefacts, relics, for you to use as a player. It’s about discovering and exploring unexplored areas lost to time, delving into the God Wars, and finding elements that were once very powerful. Now you’re fixing them, and taking them and incorporating them into your skilling.”

Archaeology

Waarom Archaeology? De nieuwe skill is ontwikkeld met een paar uitgangspunten. Ten eerste een lange tijdlijn. Zoals het ontdekken van de ingang van de Elder Godwars Dungeon. Veel toekomstige elementen passen goed in het straatje van Archaeology waardoor de wereld enorm goed in elkaar geklikt kan worden. Zomaar verschijnende content updates kunnen nu worden samengevoegd met deze skill zodat spelers nieuwe content ontdekken. Zo bouwt de game zich langzaam op naar nieuwe ontdekkingen.

Archaeology ziet er iets anders uit dan je traditionele skill in RuneScape. Bijna alle skills zijn opgedeeld in ‘verzamelen’ en ‘verwerken’. Zo verzamel je ertsen door middel van Mining en verwerk je ze vervolgens in uitrusting door middel van Smithing. In Archaeology doe je eigenlijk een beetje van beide. Je verzamelt zoal de benodigde onderdelen, maar gebruikt deze ook in het restaureren van artefacten.

De skill is dus veel breder dan je gebruikelijke skill en daarom kon Jagex ook veel meer er mee doen. Zo klikken andere skills enorm goed samen met Archaeology. Zo krijgen spelers toegang tot Ancient Invention en Ancient Summoning. Hiermee worden bestaande skills ook verreikt en versterken ze elkaar.

Grote voordelen

De meest krachtige skill in RuneScape betekent nog al wat. Enkele krachtige perks worden verdient door het trainen van de skill en het restaureren van artefacen. Ook voor de gratis spelers is er iets te halen. Zij kunnen tot level 20 trainen. Na de introductie ben je ongeveer level 5. Gratis spelers krijgen een glimp van wat ze te wachten staat indien ze besluiten om betaald te gaan spelen. Gratis spelers kunnen door de level 20 cap niet de meest krachtige beloningen vrij spelen. Een paar beloningen liggen in petto voor de gratis spelers, maar Jagex verwacht dat de gratis spelers wel een grote invloed kunnen hebben. Bepaalde spullen die je verkrijgt op laag level is ook benodigd op hogere levels. Het bevoorraden van deze spullen kan dus een kerntaak zijn van deze spelers waardoor ze een nieuwe manier hebben om geld te verdienen.

Als betaalde speler heb je uiteraard de meeste voordelen. Niet meer om hoeven te kijken naar je run energy bijvoorbeeld. Je moet een strategische keuze maken tussen je perks. Ze kosten allemaal een bepaalde hoeveelheid aan punten. Des te hoger level je bent, des te meer punten je tot je beschikking hebt. Daarnaast ontdek je gloednieuwe gebieden en wordt toekomstige content toegevoegd aan de hand van ontdekkingen die je doet in Archaeology.

Ancient Invention laat spelers verloren blauwdrukken en technologie ontdekken waarmee ze nieuwe apparaten en perks mee kunnen ontwikkelen. Ancient Summoning zorgt er voor dat je demonische slayer wezens kunt binden aan jouw wil.

Tomb Raider

Indien je goed bekend bent met RuneScape dan weet je dat de game nokvol zit met verwijzingen en knipogen naar films en andere games. Er is ontzettend veel achtergrond informatie verzameld om Archaeology te verwerkelijken en veel van die informatie is afkomstig uit films en games. Verwacht dus ook dat je tijdens het trainen van Archaeology een hoop van deze verwijzingen tegen gaat komen.

De nieuwe Tomb Raider ervaring in RuneScape betekent niet zo zeer dat bestaande content al te veel gaat veranderen. Enkel de wijze waarop spelers omgaan met bestaande content. Iedere toevoeging gooit weer opnieuw een mix in de formule. Zo zijn bestaande stukken content zoals Pyramid Plunder niet gewijzigd ten aanzien van Archaeology. Al liggen er genoeg ideeën op tafel voor de toekomst van zowel bestaande als nieuwe content. Eerst maar eens even aanzien hoe het zich gaat uitpakken aankomende periode.

RNG

RNG, oftewel Random Number Generator is een grote speler in de wereld van RuneScape. Zeldzame spullen zijn vaak gekoppeld aan geluk door middel van een poel aan items waar op basis van kans uit gekozen wordt. Bijvoorbeeld zodra je een monster verslaat. RNG is deels ook verworden in Archaeology maar niet grootschalig. Iedereen krijgt precies wat benodigd is op het tempo wat Jagex heeft bepaald. Krijg je iets niet direct, dan krijg je het automatisch op het moment dat Jagex heeft bepaald dat je door kunt gaan met de volgende activiteit. Je komt dus niet achter te lopen omdat je gewoon vette pech hebt.

Archaeology is vanaf vandaag speelbaar in RuneScape. Spelers kunnen de skill tot niveau 120 tillen. Ga jij er mee aan de slag?