Saints Row The Third Remastered verschijnt volgende maand

Niet lang nadat beelden zijn gelekt maakt Deep Silver bekend dat Saints Row The Third toch zijn terugkeer gaat maken op Playstation 4, Xbox One en PC. 22 Mei moet de game verschijnen. Zo’n 9 jaar nadat spelers voor het eerst met gigantische paarse dildo’s de vijand kon overmeesteren.

De remaster is onder handen genomen door Sperasoft. De ontwikkelaar heeft meer dan 4000 elementen in de game vernieuwd. Wapens en auto’s zijn opnieuw vormgegeven en grote delen van de stad zijn voorzien van gloednieuwe textures. Effecten zijn getransformeerd, graphics verbeterd en er is een hele nieuwe belichtings-engine toegepast.

De remaster bevat zowel de basisgame als de drie uitbreidingspakketten voor extra missies en meer content. In Saints Row The Third Remastered speel je het originele verhaal opnieuw. Voor de nieuwkomers: Dompel je onder in een wereld van sex, drugs en wapens. De Third Street Saints zijn omgetoverd van beruchte straatbende tot een populair merk. Overal kom je ze tegen. Op sneakers, maar ook in de vorm van actiefiguren.

Saints Row wordt wel eens betiteld als een knettergekke versie van Grand Theft Auto. Een open wereld, veel wapens en voertuigen, maar ook veel onzinnige voorwerpen en acties. Zo kon je in de originele versie naakt rondrennen en iedereen omver knuppelen met een gigantische paarse dildo.

Belangrijkste kenmerken

De full package, geremasterd – Dankzij verbeterde graphics, vernieuwde belichting, aangepaste omgevingen en nieuwe visuele effecten, hebben Steelport en de Third Street Saints er nog nooit zo goed uitgezien.

– Dankzij verbeterde graphics, vernieuwde belichting, aangepaste omgevingen en nieuwe visuele effecten, hebben Steelport en de Third Street Saints er nog nooit zo goed uitgezien. Verken een verdorven stad – Ontregel en ontmantel het monopolie van het Syndicate op het gebied van wapens, cybercriminaliteit en andere criminele activiteiten. Ontdek de geheimen van Steelport, waar je op elke straathoek wel actie vindt – en meestal niet van het goede soort.

– Ontregel en ontmantel het monopolie van het Syndicate op het gebied van wapens, cybercriminaliteit en andere criminele activiteiten. Ontdek de geheimen van Steelport, waar je op elke straathoek wel actie vindt – en meestal niet van het goede soort. De mafste wapens – Het is leuk om je vijanden te verslaan. Maar het is nog leuker om ze te vernederen. Gebruik hover-jets, wagens die menselijke kanonskogels kunnen vuren en de meest gestoorde slagwapens voor dikke fun.

– Het is leuk om je vijanden te verslaan. Maar het is nog leuker om ze te vernederen. Gebruik hover-jets, wagens die menselijke kanonskogels kunnen vuren en de meest gestoorde slagwapens voor dikke fun. Maak de bizarste personages – Creëer de bizarste personages die je ooit hebt gezien, van uitgebluste beroemdheden tot maskerloze ninjapiraten. In elke zondaar, zit een Saint. Wie word jij?

– Creëer de bizarste personages die je ooit hebt gezien, van uitgebluste beroemdheden tot maskerloze ninjapiraten. In elke zondaar, zit een Saint. Wie word jij? Over-the-top coöp – Speel solo of online met een vriend. Probeer het freefall skydiving eens, en probeer in de vlammende pick-uptruck van je partner te landen tijdens jullie wanhopige rit naar een zwaarbewapende basis van het Syndicate. Steelport is altijd leuker met een vriend!

– Speel solo of online met een vriend. Probeer het freefall skydiving eens, en probeer in de vlammende pick-uptruck van je partner te landen tijdens jullie wanhopige rit naar een zwaarbewapende basis van het Syndicate. Steelport is altijd leuker met een vriend! Inclusief alle DLC – Alle drie uitbreidingspakketten met extra missies en meer dan 30 stuks DLC van de originele versie

Ga jij volgende maand opnieuw aan de slag met de Saints?