Samurai Jack krijgt een nieuwe videogame

Maak je katana gereed voor een nieuw Samurai Jack avontuur in Samurai Jack: Battle Through Time. De 3D hack-and-slash van Ontwikkelaar soleil en Adult Swim Games maakt voor eens en altijd korte metten met de tirannie van Aku. Reis door de tijd om hem voor eens en altijd uit te schakelen.

Tijdens je reis door de tijd om Aku te stoppen loop je verschillende bekende figuren uit de serie tegen het lijf. Enkele fan-favorieten waaronder Scotsman, Scaramouche en Sir Rothchild. Fans van de serie hoeven niet zo heel erg lang meer te wachten. In de zomer verschijnt Samurai Jack: Battle Through Time voor PC, Xbox One, Playstation 4 en Nintendo Switch. Er is nog geen exacte release datum bekend gemaakt. Check onderstaand de aankondigingstrailer!

De grote man achter het schrijfblok, Darrick Bachman heeft het verhaal van Battle Through Time geschreven. Het verhaal hangt samen met het einde van het Samurai Jack verhaal, maar houdt de manier waarop nog even geheim. Spelers moeten reizen naar een duistere toekomst om de mensheid te bevrijden. Maar het blijkt dat het verleden ook in gevaar loopt. Dit betekent dat Jack heen en weer door de tijd reist en hij ongetwijfeld in aanraking komt met verschrikkelijke wezens.

Het lijkt er op dat er milde RPG elementen worden toegevoegd. Zo rust je Jack uit met meer dan een dozijn aan wapens, breidt je Samurai Jack’s krachten uit en speel je nieuwe vaardigheden vrij om jezelf sterker te maken voor de op loer liggende gevaren.

Wanneer spelers voor eens en altijd af mogen rekenen met Aku is nog niet duidelijk. In ieder geval deze zomer nog. Kijk jij uit naar het nieuwe verhaal van Jack?