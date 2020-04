Sea of Thieves komt binnenkort naar Steam

Sea of Thieves, de open world Pirate game, komt binnenkort naar Steam. Dat hebben de developers aangekondigd op hun eigen website en op de Steam game pagina. De releasedatum is nog onbekend, maar zal snel volgen. De game zal cross-play hebben tussen de Xbox One, Windows 10 en Steam.

In 2016 konden we voor het eerst aan de gang gaan met Sea of Thieves. De game was een nieuwe soort binnen de industrie en liet spelers in een open wereld piraat spelen. Je kunt je eigen crew opstellen, je eigen schip customizen en de wereld overvaren op zoek naar schatten. Het is nu 3,5 jaar na de oorspronkelijke release en de game wordt nog steeds geüpdatet. Vorig jaar in november kwam bijvoorbeeld de gratis update The Seabound Sould nog uit. Maar gisteren kwam er ander nieuws vanuit Rare Ltd, de developers van de game. Sea of Thieves gaat namelijk naar Steam komen en dit zal ook niet lang meer duren. De specifieke releasedatum is nog onbekend, maar die zal snel volgen.

Are you a scoundrel looking to set sail on @Steam that isn’t versed in the piratical pleasures of the Sea of Thieves? Well, set a course for our official website and have a read! We’re always putting articles up over there, so there’s plenty to peruse! 🏴‍☠️https://t.co/tOOKEZRbdE pic.twitter.com/UvewfRt51B — SeaOfThieves (@SeaOfThieves) April 2, 2020

Cross-play

Sea of Thieves gaat dus binnenkort verschijnen op Steam. Rare Ltd. geeft hier nog extra goed nieuws bij. De game zal namelijk cross-play gaan ondersteunen. Je hoeft dus als speler niet bang te zijn als al je vrienden op de XBox One al bezig zijn met Sea of Thieves en jij een PC bezit. Als je de game namelijk aanschaft, kun je het samen spelen met mensen op Steam, Windows 10 en Xbox One. Op deze manier kun jij je ideale crew bij elkaar halen om de oceaan te gaan veroveren.