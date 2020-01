Sett eerste nieuwe Champ van het nieuwe LoL seizoen

Riot Games is langzaam aan het aftellen naar het nieuwe League of Legends(LoL) seizoen. In hun jubileum jaar begint het nieuwe seizoen traditie getrouw met een nieuwe Champion. De spelers krijgen een nieuwe brawler met de naam Sett, the Boss. Sett doet ons gelijk denken aan een andere Champion genaamd VI. Beide Champions gebruiken hun vuisten om tegenstanders te verslaan.

Sett, the Boss is weer een wat gemakkelijkere Champion die wordt uitgebracht. Na een aantal moeilijker Champions is het goed om te zien dat Riot Games ook wat meer rekening houdt met de wat minder gedreven spelers (ik kijk naar jullie Iron 4 spelers). Ter inspiratie hebben de bedenkers goed gekeken naar het show worstelen. Merendeel van zijn vaardigheden zien eruit alsof ze regelrecht van een worstelaar zijn overgenomen.

Zijn ‘Q’ vaardigheid verhoogt zijn bewegingssnelheid en geeft extra bonus damage. Zijn ‘W’ geeft true damage en physical damage en hij krijgt daarna een schild. Zijn ‘E’ is dan een echte worstelaar move. Hij kan dan twee tegenstanders tegen elkaar aan botsen en ze daarmee stunnen. Zijn ‘R’ is de ware showmaker van zijn kit. Hij pakt een tegenstander en ramt die de grond in. Als hij daarmee andere tegenstanders raakt dan krijgen ook die damage en worden geslowed. Hieronder vinden jullie de volledige beschrijving van zijn kit. Kortom Sett, the Boss wordt een zeer interessante Champion om te spelen.

Sett, the Boss

Stats Sett: