Sony zal (opnieuw) niet aanwezig zijn op de E3 2020

Sony heeft bekendgemaakt dat zij dit jaar opnieuw het E3 evenement zullen gaan skippen. Vorig jaar was het eerste jaar waarin Sony niet aanwezig was op de E3. Dit bericht is naar buiten gekomen via een statement op de website Gamesindustry.biz.

De E3 2019 had voor veel fans van PlayStation en fans van games droevig nieuws. Het werd namelijk het eerste jaar waarbij Sony niet aanwezig ging zijn op het evenement. Er werd niet echt een duidelijke reden gegeven voor de gemaakte keuze, maar Sony gaf wel aan zich meer te willen focussen op eigen evenementen. Het is nu 2020 en de hoop voor een volledige bezetting van de E3 heeft natuurlijk weer wat nieuw leven gekregen. Echter kunnen we nu al zeggen dat deze hoop tevergeefs is. Sony heeft namelijk al naar buiten gebracht dat ze ook niet op de E3 2020 aanwezig zullen zijn. Zij hebben dit naar buiten gebracht via een statement richting Gamesindustry.biz (Bron). We zullen dus opnieuw een jaar zonder een van de meest spectaculaire shows moeten doen.

Honderden consumenten evenementen

Vorig jaar was het nog enigszins onduidelijk waarom Sony niet deel wilde nemen aan de E3, maar dit jaar wordt er niet om de oorzaak heen gedraaid. In het statement wordt namelijk aangegeven dat Sony zich niet meer kan vinden in de visie die de E3 representeert. Er zijn namelijk onenigheden onder publishers over de functie van de E3 en Sony heeft aangegeven dat zij graag zouden zien dat het evenement een moment is waarin gamers hun liefde voor games kunnen vieren. Dit concept heeft de ESA geprobeerd door te voeren in het evenement, maar nog niet met succes. Om deze reden kiest Sony ervoor om naar honderden consumenten evenementen te gaan in 2020 om hun producten te promoten. Op deze manier proberen zij dichter bij de fans te komen om gezamenlijk van de PlayStation te genieten.