Speciale Pokémon Home beloning voor complete Pokédex

Waar Pokémon Sword en Shield de plank mis wisten te slaan met de gaten in de Dex, probeert Nintendo met de nieuwe Home app een nieuw thuis te creëren voor al je monsters. Je zou het kunnen zien als een evaluatie van de Pokémon Bank op de 3DS. Je kunt met de app Pokémon overzetten tussen ondersteunde games, ruilen met vrienden en meer. Beschik je over alle 890 verschillende monsters in Home? Dan krijg je een speciale beloning.

Serebii Note: There are now multiple separate reports of receiving Original Color Magearna in Pokémon HOME for completion of the National Pokédex.

At present it’s not appearing for everyone but we are currently investigating. We’ll bring more as it comes https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/hjcSW1U80X

— Serebii.net (@SerebiiNet) February 15, 2020