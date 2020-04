Spider-Man slingert naar Playstation Now

De streaming dienst van Playstation is een pareltje rijker. In april worden er drie nieuwe games toegevoegd aan Playstation Now. Marvel’s Spider-Man is één van deze games en nu al speelbaar! Wacht niet te lang, want Insomniac’s krachtpatser is maar tijdelijk speelbaar.

Indien je Spider-Man op de een of andere manier hebt gemist op de PS4 dan is het een absolute aanrader om deze via Playstation Now te spelen. Je hebt ongeveer drie maanden om dat te doen. Je kunt de game tot 7 juni 2020 spelen via Playstation Now. Daarna verdwijnt de game weer van de dienst. Wij waren zeer te spreken over Insomniac’s Spider-Man. NA de eerste preview waren we gelijk verkocht. In onze review lees je dan ook waarom deze game zo ontzettend goed aanvoelt.

De volgende tijdelijke game is Just Cause 4. Je kunt aan de slag met de Open World over-de-top actie game tot 6 oktober 2020. Wij waren iets minder te spreken over Just Cause 4, maar indien je een Now abonnement hebt, is het niet verkeerd om het even te proberen, toch? Check hier onze review van Just Cause 4.

De laatste titel voor april 2020 is The Golf Club 2019. We hebben geen review van deze game en verwachten ook niet dat dit een enorme trekker gaat zijn voor de dienst, maar ach. Net als met Just Cause 4 kan het geen kwaad om het even te proberen indien je een abonnement hebt op de streamingdienst.

Met Playstation Now kunnen Playstation spelers meer dan 700 games on-demand spelen via Playstation 4 en PC. Via Playstation 4 kunnen spelers PS2 en PS4 titels downloaden voor de beste gameplay ervaring en volledige resolutie. Via PC kunnen spelers alleen games streamen. Eind vorig jaar ging de prijs van de dienst met bijna 50% omlaag waardoor het opeens veel aantrekkelijker werd om abonnee te worden. Check hier onze laatste PS Now review van oktober 2019.