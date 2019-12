Steam Winter Sale is hier! De beste Strategie koopjes

Met kerst voor de deur, is het ook tijd voor de jaarlijkse Steam Winter Sale. Elk jaar smijt Steam met kortingen tijdens kerst en oud en nieuw. De gelukkige koopjesjager kan weer flink aan de slag met alle games die nu in de aanbieding zijn. Om deze koopjesjagers en de andere gamers te helpen, gaan we vandaag langs de beste koopjes in de genre Strategie games.

Strategie games zijn één van mijn favoriete genre aan games. En gelukkig voor mij bracht de Steam Winter Sale een flink aantal kortingen op deze games. Zo is bijvoorbeeld Sid Meier’s Civilization VI in de aanbieding. Je kan deze game nu voor €14,99(normaal €59,99) kopen. De zeer Strategische game Hearts of Iron IV is afgeprijsd van €39,99 naar €15,99. Het ijzige Frostpunk is nog z’on geweldige game die je voor een prikkie kan ophalen in de Steam store. Frostpunk is van €29,99 naar €11,99 afgeprijsd. Ook de games van dit jaar hebben kleine korting gekregen. Total War: Three Kingdoms heeft 20 procent korting gekregen en kost nu €47,99(normaal €59,9). Tropico 6 heeft iets meer korting gekregen met een totaal van 35 procent en kost nu €32,49(normaal €59,99).

Maar uiteraard zijn ook de wat minder agressieve strategie games in de aanbieding tijdens de Steam Winter Sale. Two Point Hospital heeft een korting van 66 procent en is nu €11,89(normaal €34,99). Over Planet Zoo waren we enthousiast en het is goed om te zien dat deze een paar euro’s goedkoper is met de Sale. 10 procent korting bespaart je toch nog vier en een half euro. Grote broer van Planet Zoo, Planet Coaster, doet het wat beter op het gebied van aanbiedingen. Die heeft maar liefst een korting van 80 procent gekregen! Planet Coaster kost nu €7,59(normaal €37,99) en Planet Zoo €40,49 (normaal €44,99). Kortom er zijn genoeg Strategie games in de aanbieding om je Steam bibliotheek aan te vullen.

Welke games ga jij kopen in de Steam Winter Sale? Laat het ons weten in de reacties hieronder.