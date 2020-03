Story of Seasons: Friends of Mineral Town krijgt releasedatum

Story of Seasons, also known as de voormalige Harvest Moon, krijgt een nieuwe Switch game. Story of Seasons: Friends of Mineral Town verschijnt 10 juli in Europa. Komt de naam je vaag bekend voor? Dat kan. Het is namelijk een remake van een oude Game Boy Advance titel.

Story of Seaons: Friends of Mineral Town is een remake van de Game Boy Advance classic: Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Iedereen is wel bekend met deze kleurrijke boerderijleven franchise. De remake verschijnt 10 juli in Europa en is zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar. Marvelous geeft de game uit in het westen.

Reunite with old friends in a familiar town as STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town for the Nintendo Switch will launch physically and digitally on the 10th July 2020 within Europe and Australia. Full details: https://t.co/XlB3T6ZOqx 🌲🐶🐱🐮🌲😍🌲🐔🐏🐴🌲 pic.twitter.com/CuhQkYx4Cb — Marvelous Games (@marvelous_games) March 17, 2020

Niet geheel interessant voor ons in Nederland, maar de game wordt voor Europa klaargestoomd met Engelse, Franse, Spaanse en Duitse tekst. Geen Nederlands, maar dat was ook te verwachten.

Ga jij later dit jaar je tuinbroek aantrekken om weer helemaal in de Harvest Moon/Story of Seasons stemming te komen? Wat was jouw favoriete game uit de frnachise?