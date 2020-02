Sword & Shield – Rebel Clash breidt Pokémon TCG uit

The Pokémon Company is nog lang niet klaar met Sword & Shield. Dan heb ik het nog niet eens over de uitbreiding die verschijnt voor de Nintendo Switch titels. De Trading Card Game (TCG) van Pokémon ontvangt op 1 mei ook een uitbreiding; Rebel Clash.

Tientallen onlangs ontdekte wezens uit de Galar regio vinden ook hu weg richting het ruilkaarten universum. Nieuwe wezens, met nieuwe aanvallen om op te nemen in jouw deck en wellicht ontdek je een gloednieuwe strategie of tactiek om jou tegenspeler te slim af te zijn. De uitbreiding introduceert nieuwe Pokémon V en Pokémon VMAX zoals Toxtricity VMAX die gebaseerd is op Gigantamax Toxtricity uit de Pokémon Sword en Shield voor de Nintendo Switch.

Sword & Shield – Rebel Clash vind je vanaf 1 mei in booster packs, themadecks, Elite Trainer Boxes en speciale collecties. Kijk bijvoorbeeld uit naar de volgende sterke kaarten die zich gaan bemoeien met de strijd:

16 Pokémon V, waaronder Toxtricity V, Dubwool V, Boltund V en Sandaconda V, plus 14 full-art Pokémon V.

7 Pokémon VMAX, waaronder de eindevoluties van de eerste partner-Pokémon van Galar, Copperajah VMAX en Dragapult VMAX.

Meer dan 15 Trainer-kaarten en 4 full-art Supporter-kaarten.

4 nieuwe Special Energy-kaarten.

Zodra de uitbreiding verschijnt zijn de kaarten ook beschikbaar in de Card Dex-app waarin spelers eenvoudig kunnen browsen en kaarten uit de Sword & Shield en Sun & Moon reeks kunnen ontdekken.

Indien je vóór de lancering al een voorproefje wilt van de nieuwe uitbreiding zijn er verschillende winkelketen die try-outtoernooien organiseren van 18 tot 16 april. Benieuwd welke winkel bij jou in de buurt zo’n evenement organiseert? Via deze handige tool vind je deelnemende winkels in de buurt.