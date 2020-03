Teamfight Tactics (TFT) is nu beschikbaar op mobile!

League of Legends‘ ‘schaak’ spin-off is vanaf nu beschikbaar op iOS en Android. Wat voor spelers goed is, gezien de meeste van ons toch binnen zitten! TFT had eerder al een beta op mobile, maar is nu dus volledig te spelen!

Je kan de TFT mobile app linken naar je bestaande Riot Account, of een nieuw account maken. Alles wat jij op jouw PC hebt gekocht, draag je gewoon over naar mobile. De game maakt volledig gebruik van cross-play evenals cross-save. Het grootste verschil tussen de mobiele versie en de PC variant, is de currency die in-game gebruikt word. Op mobile zal dit namelijk geen RP zijn, maar een andere variant hierop. Het is meer een lokale currency dan de globalere Riot Points.

Er zitten wat lichte systeemeisen aan je telefoon. Zo moet je op Android al hoger zitten dan versie 7 en meer dan 2GB werkgeheugen hebben om TFT te kunnen spelen. Bij iOS moet je hoger zitten dan de iPhone 6S. TFT is een aardig populaire modi voor League fans en deze mode zit dan ook verwerkt in de League launcher. Het is een tactische game die je kan spelen op rustmomenten, of als je denkt een slim momentje te hebben. Spelers die klaar zijn met games als Hearthstone, zullen opgelucht zijn met de frisse gameplay die TFT heeft.

Ga jij TFT mobile spelen? Of beiden PC en mobile? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Laat ons direct weten hoe jij jouw quarantaine dagen besteed en welke games jij het liefst speelt!