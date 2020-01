The Joker komt naar Mortal Kombat 11

Warner Bros. Interactive Entertainment en NetherRealm Studios hebben vandaag een nieuwe Mortal Kombat 11 gameplay trailer uitgebracht met de toevoeging van The Joker.

The Joker is onvoorspelbaar, gewelddadig en ongelooflijk gevaarlijk. De beruchte clown heeft de straten van Gotham City geterroriseerd en het doelwit van Batman’s naaste bondgenoten. Nu is hij de nieuwste Kombatant die op 28 januari lid wordt van het Mortal Kombat 11 roster als onderdeel van de vroege toegangsperiode voor eigenaren van het Kombat Pack.

Kombat Pack bezitters hebben op 28 januari ook toegang tot nieuwe DC themakarakters. Deze bevat onder andere “Time Lord of Apokolips” Geras en het DC Elseworlds Skin Pack met de dreigende “Darkest Knight” Noob Saibot, reptielachtige “Killer Kroc” Baraka en slanke “Katwoman of Outworld” Kitana.

Bovendien kunnen alle Mortal Kombat 11 eigenaren nieuwe beloningen verdienen via een Tower evenement in de Towers of Time modus om het Chinese Nieuwjaar te vieren, komende van 23-27 januari als een gratis content update. Het in-game evenement zal bestaan ​​uit een drie-gevecht uithoudingswedstrijd met feestelijke modificaties waaronder een Ceremoniële Drum, Chinese Lantaarns en Firecrackers, Rode Enveloppen, Ratten (die het “Jaar van de Rat” vertegenwoordigen) en de symbolische Chinese Dragon en Pearl. Ten slotte is Kombat League, de seizoensgebonden modus in Mortal Kombat 11, begonnen aan zijn zevende seizoen, het seizoen van de dood, en is nu beschikbaar voor alle spelers om deel te nemen tot 11 februari.

