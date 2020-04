The Last of Us 2 wederom uitgesteld

Het coronavirus zorgt voor veel vertragingen in de gaming industrie. Sony en Naughty Dog komen hier helaas ook niet meer onderuit. Zo werd vannacht bekendgemaakt dat The Last of Us 2 wederom word uitgesteld.

Naughty Dog en Sony wilden graag de Last of Us launch ervaring bieden zoals hij hoort te zijn, met een volledig werkende game en iedereen tezamen. Helaas zorgt het coronavirus wederom voor opschudding. Naughty Dog kiest uiteraard voor de veiligheid van het personeel en besloot een tijdje geleden al om mobiel thuis te werken. Hierdoor kunnen bepaalde bugs niet zo makkelijk uit de game worden verwerkt.

Buiten dat zou het voor zowel de studio als de gamers zonde zijn als we deze lancering niet samen kunnen vieren, iedereen zit natuurlijk in quarantaine. Dit zijn al twee redenen, zwaar genoeg om de game uit te stellen. De game krijgt daarom ook nog geen nieuwe datum en zal snel na de corona-crisis verschijnen. The Last of Us 2 is niet het enige slachtoffer. In de Tweet hier beneden zie je dat ook Iron Man VR slachtoffer is van de crisis.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel’s Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Ik ga er vanuit dat jij het net zo jammer vind als dat wij dat vinden. je kan bij ons de nieuwe datum terugvinden, zodra deze beschikbaar word gesteld. Laat ons weten naar welke game jij het meest uitkijkt in de reacties hier beneden!