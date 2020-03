The Last of Us krijgt TV serie op HBO

The Last of Us verscheen jaren geleden op de Playstation 3 en over enkele weken verschijnt het tweede deel op de Playstation 4. Fans van de franchise kunnen uitkijken naar meer. Want in de toekomst verschijnt er een serie van de game op HBO. De originele schrijver van Naughty Dog werkt mee aan het project.

Neil Druckmann, de schrijver van The Last of Us zal samen met de maker van de serie Chernobyl het verhaal van de The Last of Us TV serie gaan schrijven. Sony Pictures Television Studios werkt samen met Playstation Productions om de serie op de kaart te zetten. Dit is tevens het begin van de samenwerking en nog verre van het eind. Dit laat de co-president van Sony Pictures Television Studios weten.

“This is the first of many shows we intend to develop with our friends at PlayStation Productions,” zegt Chris Parnell, co-president van Sony Pictures Television Studios. The Last of Us is a brilliant achievement in storytelling and character development, and we are lucky to have the opportunity to work with this team to adapt it.”

Nieuw verhaal?

De serie zal hoofdzakelijk het verhaal uit de originele game volgen. Hier en daar verschijnen er ook een aantal dingen die spelers vanaf 29 mei mogen ervaren in deel 2. Veel verdere details zijn nog niet onthuld. Het internet is ondertussen al aan het gissen wie de rollen van Ellie en Joel op zich gaan nemen.

Craig Mazin, de schrijver van Chernobyl kijkt erg uit naar de samenwerking aan de serie. Hij zegt zelfs veel bewondering te hebben voor het verhaal in de Playstation videogame.

“Neil Druckmann is without question the finest storyteller working in the video game medium, and The Last of Us is his magnum opus,”meldt Mazin in een statement. “Getting a chance to adapt this breathtaking work of art has been a dream of mine for years, and I’m so honored to do it in partnership with Neil.”

Wanneer we de HBO serie mogen verwachten is nog niet duidelijk. Gelukkig hoeven fans van de franchise niet lang te wachten op het volgende avontuur. The Last of Us Part 2 verschijnt 29 mei exclusief voor Playstation 4.