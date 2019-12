The Mandalorian seizoen 2 komt in herfst 2020

Seizoen 2 van de nieuwe Disney+ fan favoriet The Mandalorian zal in de herfst van 2020 verschijnen. Dit zal uiterst eind november zijn en de serie begint waarschijnlijk zelfs al eind oktober. Buiten dat is er nog een Rise of the Skywalker personage die debuut zal maken in dit tweede seizoen.

Sterker nog, er zal sowieso één Skywalker Saga personage gaan verschijnen in dit tweede seizoen voor The Mandalorian. Dit houdt in dat er meerderen kunnen gaan verschijnen. The Mandalorian is de eerste Star Wars live-action televisie serie. De cast voor seizoen twee zal sowieso bestaan uit Pedro Pascal (Mando) en Baby Yoda! Ook kunnen oude castleden terugkomen als Gina Carano, Giancarlo Esposito en Nick Nolte of Werner Herzog.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

De achtste episode, Redemption, werd geregisseerd door Taika Waititi, bekend van onder andere Thor: Ragnarok. Deze aflevering verscheen op 27 december 2019 en eindigde seizoen 1 met een vrij open einde. Dit tweede seizoen werd dus al vrij kort na het einde van de eerste aangekondigd. Verder weten we nog vrij weinig over dit tweede seizoen. Verder mogen we vooral hopen dat het tweede seizoen net zo goed als al niet beter zal gaan zijn dan het eerste.

