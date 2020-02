Trust lanceert exclusieve Playstation headset

De nieuwste gaming headset van Trust is een Playstation exclusive. Het klinkt misschien gek, maar deze headset is speciaal ontworpen voor de Playstation gamers en bevat zelfs het iconische ‘PS’ logo op de zijkant van de oorschelp.

De plug-and-play headset van Trust prik je door middel van de fossiele jack aansluiting in je controller. Geen zorgen voor gamers met erg lange armen. Er zit een 1,2m nylonkabel tussen de schelpen en de onderkant van je controller. Dankzij de afstandsbediening die zit verwerkt in de kabel pas je het volume aan, of demp je de microfoon. De microfoon is verstelbaar, je kunt deze ook omhoog klappen indien je geen vrienden hebt om mee te communiceren.

De Trust GXT 488 Forze verschijnt in drie verschillende varianten. Zwart, blauwe camo en grijze camo. De hoofdband is verstelbaar zodat de headset altijd met genoeg comfort gedragen kan worden. De zachte kussens aan de schelpen zorgen er voor dat je geen pijn krijgt aan je hoofd, ook niet na urenlang spelen.

Hier beneden nogmaals een opsomming van de belangrijke kenmerken:

– Speciaal voor gebruik met de PlayStation®4

– Krachtige actieve luidsprekers van 50mm en zachte, comfortabele over-ear kussens

– Vouwbare, flexibele microfoon en verstelbare, verstevigde hoofdband

– In-line afstandsbediening voor volumeregeling en dempen van microfoon

– Gemakkelijk aan te sluiten via de DUALSHOCK®4 wireless controller (3,5mm input)

– Gevlochten nylonkabel van 1,2m: de ideale lengte voor aansluiting op je controller

Niet geheel onbelangrijk is ook de prijs van het apparaatje. De GXT 488 Forze wordt aangeboden met een adviesprijs van €44,99. Het is daarmee dus een prima instapmodel voor de Playstation 4 gamers die op zoek zijn naar een headset.

Ben jij nog op zoek naar een Playstation headset? Lijkt dit jou een interessante kandidaat voor je oorschelp? Of heb je al een degelijke koptelefoon voor het gamen? Laat ons weten wat jouw favoriete headset is!