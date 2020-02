Unboxing: Loot Crate – Schooled

Vandaag unboxen we de Loot Crate met thema Schooled. De franchises die we weten van deze crate zijn: Marvel’s X-Men, Riverdale en Buffy the Vampire Slayer.

Daar is dan 1 van de 2 verloren crates. De Schooled crate van september. Laten we eens gaan kijken welke goodies hierin zitten.

We zien een t-shirt, een poster en het enige herkenbare is een pluche poppetje. Geen idee waar dat van is, zullen we straks zien. Allereerst het t-shirt natuurlijk.

Het t-shirt is van Marvel’s X-Men. Leuk maar niks speciaals.

Het pluche poppetje blijkt een sleutelhanger van Funko te zijn. Zo te zien Jughead van Riverdale. Ken het zelf niet maar aan het Schooled thema te zien zal het wel met een school te maken hebben.

De poster is blijkbaar geen poster maar een vaandel van Buffy the Vampire Slayer.

En onderin de crate vinden we nog een schrift van Napoleon Dynamite.

En natuurlijk nog de pin. Ook van Napoleon Dynamite.

En nog een klein extraatje. Een kleine Gremlins poster. En zoals altijd is deze ook weer gevouwen.

Nou deze verloren Schooled crate had van mij wel verloren mogen blijven. Wat een crappy crate!

