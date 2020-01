Unboxing: Loot Gaming – BAMF

Vandaag unboxen we de Loot Gaming crate met als thema BAMF. De franchises die we weten van deze crate zijn: Pubg, DOOM, en Sea of Thieves.

De BAMF of Big Ass Mother Fucker crate is de missende crate van juli. Nu zijn de Loot Gaming crates tot en met september geleverd. Rustig aan komt Loot Crate weer op schema.

Laten we maar snel gaan kijken. Op het eerste gezicht valt er niet veel op behalve de grote Sea of Thieves doos. Eerst maar eens het t-shirt bekijken.

Het is een Pubg mobile t-shirt. Crappy game en een crappy t-shirt. Geen idee wat deze franchise met het thema BAMF te maken heeft. NEXT!

Verder met de Sea of Thieves doos. Deze bevat een erg mooie set boekensteunen.

Eens kijken wat we nog meer vinden in de BAMF crate. Een pin en nog 2 doosjes.

Het bovenste doosje blijkt een magneet flessenopener te zijn van (ik denk) Gears of war. Mocht ik me vergissen dan hoor ik het graag hieronder in de comments.

En het laatste doosje blijkt een set shotgun shell shot glasses te zijn. Ook niet verkeerd.

We hadden hem al gezien maar natuurlijk is er nog de pin.

En de bekende gevouwen poster, dit keer van Crapg.

Al met al was de BAMF crate wel een succes, maar wat crapg hier doet weet ik niet

Wil je zelf een crate ontvangen met korting, volg dan deze link naar de site van Loot Crate.

Bekijk meer Loot Crate unboxing artikelen op onze website en volg ons op ons Youtube kanaal.