Unboxing: Loot Gaming – Sorcery

Vandaag unboxen we de Loot Gaming crate met als thema Sorcery. De franchises die we weten van deze crate zijn: Elder Scrolls, Skyrim en Dungeons & Dragons.

Ben je een tovenaar of gewoon een avonturier. Iedereen moet uitkijken met “sorcery”. Spreek de magische woorden en de crate zal openen!

Dat was juist! laten we snel gaan kijken wat in deze Sorcery crate te vinden is. Twee grote dozen, altijd leuk. Niet veel mysterie meer over. Wat zou op het t-shirt staan? Laten we snel gaan kijken.

Een College of Winterhold t-shirt bekend van Skyrim.

We hadden het al gelezen op de doos. Een Dungeons & Dragons dice tower met dobbelsteen. Helaas een herhaling. Deze heb ik afgelopen jaar al eens in een crate gehad. Wel jammer.

De andere grote doos hadden we ook al duidelijk gezien. Een Daedric helm replica uit Elder Scrolls.

En dan hebben we nog een herhaling. Deze Sorcery crate lijkt wel betovert

Nog een pinnetje en dat was het voor deze Sorcery crate.

Dit was wel een teleurstelling Twee herhaling in deze Sorcery crate. Ze hadden bij Loot Crate toch wel iets beters uit hun mouw kunnen toveren.

Wil je zelf een crate ontvangen met korting, volg dan deze link naar de site van Loot Crate.

Bekijk meer Loot Crate unboxing artikelen op onze website en volg ons op ons Youtube kanaal.