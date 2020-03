Valorant: Riot Games’ nieuwe titel krijgt naam

Riot Games kondigde een tijdje terug een boel games aan, waarvan sommigen met en anderen zonder naam. project A, nu Valorant, zal de nieuwe 5 tegen 5 character-based tactical shooter worden en de game krijgt buiten de naam ook een nieuwe gameplay teaser.

De game lijkt op een mix van Overwatch en Counter Strike op het eerste oog. Des te verder je kijkt, des te dieper de game toch lijkt. Riot Games beloofd in ieder geval al een 30fps minimum, zelfs op minder sterke computers en laptops. Valorant is een tactische shooter en vereist dus enige precisie en tactische denkwijze. Valorant is echter niet zomaar een shooter. Je speelt met personages, ieder met eigen bovennatuurlijke krachten. Ieder personage krijgt unieke wapens, beiden voor close en long-range combat. Tuurlijk zijn er ook krachten om te gebruiken.

Valorant zal volgens Riot Games een titel worden die de focus legt op latency issues die andere games na jaren nog ervaren. Ze willen niet de mooiste game, maar de best speelbare game. Riot wilt steady frames behalen, in combinatie met lage ms latency en een lage input lag. hoe ze dit gaan klaarspelen met een misschien wel grote player-base is nog maar de vraag. Riot staat natuurlijk bekend om games als League of Legends, waar latency belangrijk is, dus de verwachtingen liggen hoog bij fans.

Laat ons weten wat jij tot nog toe van de game vind in de reacties hier beneden! Wij zijn benieuwd naar jouw mening.