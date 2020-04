Veel meer game-consoles verkocht door coronavirus

De maand maart kent tot nu toe de meest verkochte spelconsoles van dit jaar. Dit geldt zowel voor Playstation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Sterker nog zijn er in de maand maart een recordaantal aan Nintendo Switch Lite consoles verkocht. In Nederland merkte we de stijgende vraag ook. Zo is Animal Crossing grotendeels overal uitverkocht en gaan exemplaren voor absurde bedragen via websites als Marktplaats.

De Nintendo Switch was afgelopen week ook zo goed als overal uitverkocht. Enkele websites hadden nog een handje aan Lite versies op voorraad, maar dat was het dan ook.

Also something pretty interesting

I THINK this month had the highest % of Switch Lite sales ever

Had the Lite not existed overall Switch sales would have been nowhere near what we will see. Shortages in US for Standard Model are severe

— Benji-Sales (@BenjiSales) March 31, 2020